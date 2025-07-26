Köfteci Yusuf'tan tartışma yaratan karar! Müşterileri ikiye bölündü - Son Dakika
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Yaşam

Köfteci Yusuf'tan tartışma yaratan karar! Müşterileri ikiye bölündü

Köfteci Yusuf\'tan tartışma yaratan karar! Müşterileri ikiye bölündü
26.07.2025 07:46
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Köfteci Yusuf, 5996 sayılı kanun kapsamında evcil hayvanların restoran iç mekânlarına girişini yasakladı. Karar, hijyen ve gıda güvenliği gerekçesiyle alındı. Sosyal medyada bazı kullanıcılar uygulamayı desteklerken, hayvanseverlerin bir kısmı tepki gösterdi.

Türkiye genelinde birçok ilde şubesi bulunan ünlü restoran zinciri Köfteci Yusuf, evcil hayvanların restoranların iç mekânlarına alınmayacağını duyurdu. Şube girişlerine asılan bilgilendirme afişlerinde, bu kararın 5996 sayılı "Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu" çerçevesinde alındığı belirtildi.

Restorandan yapılan açıklamada, evcil hayvanların hayatın önemli bir parçası olduğu vurgulanırken, "Misafirlerimizin sağlığını korumak ve hijyenik bir ortamda konforlu hizmet sunabilmek adına bu uygulamayı hayata geçiriyoruz. Evcil hayvanların içeri alınmadığını bildirmek yükümlülüğündeyiz" ifadelerine yer verildi. Açıklamanın devamında, hayvan sahiplerine hitaben "Dostlarımızla açık alanlarda geçireceğiniz keyifli anlar dileriz" mesajı verildi.

DESTEK VEREN DE VAR TEPKİ GÖSTEREN DE

Köfteci Yusuf'un aldığı bu karar, sosyal medyada tartışmalara yol açtı. Hayvanseverlerin bir kısmı karara tepki gösterirken, bazı kullanıcılar ise hijyen ve gıda güvenliği açısından bu uygulamayı doğru buldu.

Köfteci Yusuf'tan tartışma yaratan karar! Müşterileri ikiye bölündü

"AHA DA BENİM İÇİN BİTTİN"

Kararı destekleyen bir kullanıcı, "Tebrik ederim. Gıda güvenliği ve halk sağlığı açısından hayvanların yemek üretilen ve tüketilen mekanlara alınmamasını doğru buluyorum" dedi. Tepkisini dile getiren bir başka kullanıcı ise "Her yolculukta köpeğim çantasında, kuşum çantasında girip yerdik ailecek. Aha da benim için bittin" yorumunu yaptı.

Köfteci Yusuf, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Köfteci Yusuf'tan tartışma yaratan karar! Müşterileri ikiye bölündü - Son Dakika

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