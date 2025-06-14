Konya'nın Asırlık Saray Tava Lezzeti Tescil Bekliyor - Son Dakika
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Yaşam

Konya'nın Asırlık Saray Tava Lezzeti Tescil Bekliyor

14.06.2025 12:20
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Konya'nın saray tava yemeği, coğrafi işaret tescili almak için başvuruda bulundu. Şef Özbay, lezzeti tanıttı.

SELÇUKLU saraylarında, sultan sofralarında tüketilen Konya'nın asırlık lezzeti saray tava, coğrafi işaret tescili almayı bekliyor. İçerisinde kuzu eti, kuru meyve, kuruyemiş ve bal olan saray tava, o dönem sultanların özel davetlerinde sunulan bir lezzet olarak öne çıkıyor. Şef Ahmet Özbay, "Selçuklu mutfağında yer etmiş yemekleri gün yüzüne çıkartmak istedik. Bu saray tavamız da Selçuklu zamanında, saraylarda bir nevi ziyafet yemeği" dedi.

Saray tava, içerisine koyulan malzemelerle Selçuklu mutfak lezzetleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin geçen yıllarda Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvurmasıyla saray tavanın, coğrafi işaret tescil belgesi alması bekliyor. Asırlık yemeğin malzemeleri kuzu eti, kuru meyve, kuruyemiş ve baldan oluşurken; şef Ahmet Özbay saray tavaya ilişkin bilgi verdi.

'YEMEKLERİN BİRÇOĞU İMKANSIZLIKTAN ÇIKMIŞTIR'

Bir restoranda şef olarak çalışan Ahmet Özbay, Selçuklu mutfağından yemekleri günümüze uyarladıklarını belirterek, "Selçuklu mutfağında yer etmiş yemekleri gün yüzüne çıkartmak istedik. Aslında Selçuklu zamanındaki ve Osmanlı dönemindeki yapılan yemeklerin birçoğu imkansızlıklardan ortaya çıkmıştır. Bu saray tavamız da Selçuklu zamanında, saraylarda bir nevi ziyafet yemeği. Tatlı bir yemek adı altında bal kullandık ve içerisinde kurutulmuş meyveler kullandık. Bunlar kuzu etiyle birlikte bütün aromaları karıştırılan bir saray davet yemeğidir. Bu yemeği günümüz şartlarında insanlara hızlı servis edebilmek için tava yemeği haline getirdik. Selçuklu zamanında bunun birçok örnekleri var. Biz bu örneklerden birçoğunu burada kullanıyoruz. Misafirlerimizin de en çok tercih ettiği yemeklerden biri olduğu için kuzu saray tavamız ön plandadır. Hatta bunu biz günümüz şartlarına değiştirerek, biz bunu tavuk etinden de yapıyoruz. Aslında bunları yaparak eski, geçmişteki mutfağımızı günümüze yansıtarak, yeni nesillere artık Selçuklu ve Osmanlı dönemindeki yemekleri tattırabiliyoruz" dedi.

Haber-Kamera: Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Konya'nın Asırlık Saray Tava Lezzeti Tescil Bekliyor - Son Dakika

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