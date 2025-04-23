Küçükçekmece Belediyesi tarafından Gündüz Çocuk Bakımevlerinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gösterisi yapıldığı sırada deprem meydana geldi.
İstanbul'u sallayan 6.2 büyüklüğünde depremin başlamasıyla salonda büyük bir uğultu oluştu. Programda yaptığı konuşma sırasında depreme yakalanan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ise sakinliğini korudu.
Başkan Çebi, depremi hissedip panikleyerek ağlayan çocuk ve ailelerini sakinleştirmeye çalıştı. Deprem bittikten sonra salondakiler güvenlik bir şekilde dışarı çıkarıldı.
Son Dakika › Yaşam › Küçükçekmece Belediye Başkanı depreme program sırasında yakalandı - Son Dakika
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