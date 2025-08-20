Küçükçekmece'de Ücretsiz Taziye ve Etkinlik Salonları - Son Dakika
Yaşam

Küçükçekmece'de Ücretsiz Taziye ve Etkinlik Salonları

Küçükçekmece\'de Ücretsiz Taziye ve Etkinlik Salonları
20.08.2025 11:11
Küçükçekmece Belediyesi, Taziyeevleri ve Çok Amaçlı Salonlar ile ücretsiz organizasyon hizmeti sunuyor.

KÜÇÜKÇEKMECE Belediyesi, ilçede geçtiğimiz yıl hizmete açılan Taziyeevleri ve Çok Amaçlı Salonlar'ın, kısa sürede vatandaşların ilgisiyle birçok organizasyona ücretsiz ev sahipliği yaptığını aktardı.

Fatih, Kanarya, Halkalı ve Yarımburgaz Mahallelerinde hizmet veren Taziyeevleri ile Kemal Paşa Semt Konağı'nda vatandaşlar nişandan sünnete, kına gecesinden doğum gününe ve mevlide pek çok organizasyonu ücretsiz bir şekilde gerçekleştirme imkanı buluyor.

Taziyeevleri ve Çok Amaçlı Salonlarda son bir yılda 600'e yakın organizasyona ev sahipliği yapan Küçükçekmece Belediyesi, 2019 yılından bu yana ise Kemal Paşa Semt Konağı'nda, 10 bine yakın organizasyonu vatandaşlardan hiçbir ücret talep etmeden gerçekleştirdi.

'SOSYAL BELEDİYECİLİK VE DAYANIŞMA KÜLTÜRÜYLE ÇALIŞMALAR GERÇEKLEŞTİRİYORUZ'

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ilçede dayanışma kültürüyle faaliyetlerine devam ettiklerini ifade ederek, " Vatandaşlarımızın mutlu ve zor günlerinde yanlarında olmak, onların yaşamına dokunmak bizim için çok kıymetli. Bu hizmetimizle Küçükçekmeceli vatandaşlarımızın yükünü hafifletiyor, komşuluk ruhunu güçlendiriyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışımızla bu hizmetlerimizi artırarak sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Vatandaşlar Fatih, Kanarya, Halkalı ve Yarımburgaz Taziyeevi ve Çok Amaçlı Salonları hafta içi kutlama programları için kullanabiliyor. Aynı merkezler, hafta sonu ise yalnızca taziye kabulü için hizmet veriyor. Hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşlar, konuyla ilgili belediyeyi arayarak, ayrıntılı bilgi edinebilirler.

Kaynak: DHA

10:09
