Kuşadası'nda Ölü Deniz Kaplumbağası Bulundu
Kuşadası'nda Ölü Deniz Kaplumbağası Bulundu

31.03.2026 17:13
Kuşadası'nda ölen yeşil deniz kaplumbağası ile son 2 haftada trol ağlarına takılan kaplumbağa sayısı 8'e ulaştı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, ölü yeşil deniz kaplumbağası sahile vurdu. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, "Son 2 haftada trol ağlarına takılıp, boğularak ölen deniz kaplumbağası sayısı 8'e yükseldi. Bu soruna acilen çözüm bulunması gerekiyor" dedi.

Kuşadası'nın Davutlar Mahallesi sahilinde, dün saat 14.30 sıralarında vatandaşlar tarafından 1 deniz kaplumbağası ölü bulundu. İhbarla bölgeye EKODOSD yetkilileri gitti. Yapılan incelemede kaplumbağanın nesli tehlike altında olan 'juvenil chelonia mydas' türü yeşil deniz kaplumbağası olduğu belirlendi. Vücudunda kesici veya delici alet izine rastlanmayan kaplumbağanın hedef dışı av olarak trol ağlarına takılıp, boğulduğu değerlendirildi. Kaplumbağadan alınan doku ve kabuk örnekleri Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Türkozan'a gönderildi.

'KENDİ TÜRLERİNDE ÖNEMLİ BİREYLERİ KAYBETTİK'

Kuşadası Körfezi'nin denizel biyoçeşitlilik açısından zengin olduğuna dikkat çeken EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "İlçede trol ağları nedeniyle deniz kaplumbağaları ölmeye devam ediyor. Son bulduğumuz deniz kaplumbağası ile birlikte 2 haftada 5'i yeşil deniz kaplumbağası, 3'ü de caretta caretta olmak üzere nesli tehlike altında olan toplam 8 bireyi kaybettik. Bölgemizde bir an önce trol avcılığının yasaklanması gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

17:07
Özgür Özel'den "mutlak butlan" çıkışı: Aha da teslim olursam ne olsun
16:36
İran'dan Türkiye'ye atılan 4. füzeyle ilgili ilk açıklama Arakçi'nin teklifi var
16:36
Özgür Özel'den, Mustafa Bozbey'in gözaltına alınması sonrası ilk açıklama
16:25
Kilosu 300 liradan satılıyor Günde 21 bin lira kazanan var
16:08
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran trafik kazası geçirdi Kulüpten açıklama var
16:05
İlhan Mansız'dan Kosova maçı öncesi beğeni yağmuruna tutulan paylaşım
