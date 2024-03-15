Zekat soruları yağınca kuyumcu çağrı merkezi açtı - Son Dakika
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Yaşam

Zekat soruları yağınca kuyumcu çağrı merkezi açtı

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Ramazan ayında yardıma muhtaç ailelerin yüzünü güldürmek için zekat vermek isteyen vatandaşlardan günde 50'ye yakın çağrı alan Hatay'da sarraflık yapan Ahmet Güney, Zekat Hesaplama Hattı kurdu.

15.03.2024 09:19
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Hatay'ın 40 yıllık sarrafı Ahmet Güney, Ramazan'da zekat hesaplama konusunda günde 50'ye yakın telefon aldı. Kendi telefonuyla vatandaşlara yeteri kadar yardım edemediğini düşünen Güney, vatandaşlara daha iyi yardımcı olmak adına işletmesi bünyesinde Zekat Hesaplama Hattı kurdu.

"ZEKATIN EN YOĞUN İŞLEDİĞİ MEVSİMİ YAŞIYORUZ"

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte bireysel hattına günde 50'ye yakın çağrı almaya başladığını ve bunun üzerine bu şekilde bir çözüm ürettiğini belirten sarraf Ahmet Güney, "Mübarek Ramazan ayı herkese hayırlı ve uğurlu olsun. İbadetle geçen feyizli, bereketli ibadet zamanında herkes dini vecibelerini yaparken bir de zekat kurumunun en yoğun işlediği mevsimi yaşıyoruz. Bu zaman diliminde çok sıkça sorulan, sorular oldu.

İşletmemizin üstlendiği misyon gereği; pek çok sorular soruyorlar ve ne kadar zekat ödememiz gerekir gibi soruların olduğu 40-50 telefon görüşmesi gerçekleştiriyordum bireysel olarak. Bizler de bu bireysel telefonlardan esinlenerek kendimize bir misyon üstlendik, halkımızdan zekat ödemek isteyen insanlara bir danışma hattı oluşturduk. İnsanlar çağrı merkezini arayarak ne kadar zekat vermeleri gerektiğini öğreniyorlar. Öğrendikleri o zekat tutarını ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla mübarek Ramazan ayında dini vecibelerini yapmak isteyen vatandaşlara elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.

ZEKAT HESAPLAMASI NASIL YAPILIYOR?

İnsanların mal varlığını gram altına dönüştürerek hesaplama yapmaya özen gösterdiklerini belirten Güney, "Zekat hesaplamasını elimizdeki; döviz, altın gibi kıymetli değerlerin toplamı 81 gram altını geçmesi halinde zekat yükümlülüğü doğar. Dolayısıyla burada çağrı merkezi görevlimiz 81 gramın üzerinde altını olan insanlara mevcut ellerindeki sermayenin 40'da birini zekat olarak ödemeleri konusunda yardımcı oluyorlar. Bunu da ücretsiz şekilde yapıyor firmamız. Bazı müşterilerimiz bunun günlük Türk Lirası ederini soruyorlar, o anda günlük kur neyse o günün kuruyla çarpıp güncel kurla onları da aydınlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

Deprem bölgesinde vatandaşların ısrarla zekat vermek istediklerine dikkat çeken Güney, "Deprem bölgesi olan Hatay'da biz şunu gördük; zekat ödemek isteyen insanların aradığı zaman danışan arkadaşlarımız 'Efendim size zekat düşmez' diyorlar. Çünkü 60 gram altınınız var, insanlar zekat ödeme konusunda ve fakir fukaraya ulaşma konusunda çok ciddi hassasiyet gösteriyorlar. Dolayısıyla buradaki zekat düşmese bile altınının 40'da birini ödemek isteyen insanlar var" şeklinde konuştu.

Kuyumcu Zekat Hesaplama Hattı kurdu
Zekat soruları yağınca kuyumcu çağrı merkezi açtı
Kaynak: İHA

Hatay, Dini, Yaşam, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Zekat soruları yağınca kuyumcu çağrı merkezi açtı - Son Dakika

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