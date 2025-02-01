Lemurlar Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda Güneşlenerek Güne Başlıyor - Son Dakika
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Yaşam

Lemurlar Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda Güneşlenerek Güne Başlıyor

Lemurlar Antalya Doğal Yaşam Parkı\'nda Güneşlenerek Güne Başlıyor

Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda bulunan lemurlar, kış rutini olarak güneşlenmeyi tercih ediyor. Park Müdürü Aygül Arsun, lemurların sabah güneşini selamladığını belirtti.

01.02.2025 10:01  Güncelleme: 10:06
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ANTALYA Doğal Yaşam Parkı'nda bulunan lemurlar, kış rutini olarak güneşlenerek güne başlıyor. Doğal Yaşam Parkı Müdürü Aygül Arsun, "Her güneş doğduğunda oturuyorlar, tıpkı yoga yapar gibi" dedi.

Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda bulunan lemurlar, güneşli havayı sevmeleri ile göze çarpıyor. Park yetkilileri, bu durumun lemurların kış rutini olduğunu belirterek, parkta bulunan hayvanların güneşli havalarda dışarıda vakit geçirmeyi sevdiklerini aktardı.

'YOGA YAPAR GİBİ OTURUYORLAR'

Lemurların sabah güneşini selamladığını belirten Antalya Doğal Yaşam Parkı Müdürü Aygül Arsun, "Barınağımızda lemurlar sabahları güneşi çok seviyor. Her güneş doğduğunda oturuyorlar, tıpkı yoga yapar gibi. Onların çok tipik bir oturuşu var, karınlarını açıyorlar. Gebe lemurların güneşi daha çok sevdiklerini ve bu davranışı daha sık sergilediğini fark ettik. Karınlarındaki yavrular, güneşin faydalı ışınlarından yararlanıyor" dedi.

'LEMURLAR GÜNEŞTEN FAYDALANMAK İSTİYOR'

Doğal Yaşam Parkı'nda hayvanlar için iklimlendirme çalışmaları yapıldığını ifade eden Arsun, "Akşamları serin olduğunda hayvanlar kışlık, kaloriferli barınaklarına çekiliyor. Güneşli günlerdeyse lemurlar güneşten faydalanmak istiyor" diye konuştu.

Parka gelen ziyaretçilerin, hayvanların güneşli havalarda doğal ve huzurlu davranışlarını ilgiyle karşıladıklarını aktaran Arsun, lemurların sabah güneşini selamlama ritüelinin dikkati çeken anlardan biri olduğunu paylaştı.

Haber-Kamera: Aysu DURSUN- Kamera: Burak YALMAN

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Lemurlar Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda Güneşlenerek Güne Başlıyor - Son Dakika

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