Mahsur Karaca Kurtarıldı

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde dere yatağına düşüp, mahsur kalan karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ve belediye ekiplerince kurtarılıp, doğal ortamına bırakıldı.

Altınoluk Mahallesi'nde bir dere yatağında mahsur kalan karacayı gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Kazdağları Milli Parkı Şefliği ekipleri ve Edremit Belediyesi personeli, karacanın bulunduğu alana ulaşarak kurtarma çalışması başlattı.Ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan karaca, Kazdağları Milli Parklar Şefliği bünyesinde görevli veteriner tarafından muayene edildi. Sağlık kontrollerinde herhangi bir yarasının olmadığı belirlenen karaca, yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı.

Haber - Kamera: Abdulkadir AYDINIŞIK/ EDREMİT (Balıkesir),