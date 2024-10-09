Malatya'da 'Bilik Ekmeği' Geleneği Yaşatılıyor - Son Dakika
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Yaşam

Malatya'da 'Bilik Ekmeği' Geleneği Yaşatılıyor

Malatya\'da \'Bilik Ekmeği\' Geleneği Yaşatılıyor

Ali ve Nuran Bingöl çifti, tandırda Bilik ekmeği yaparak geçimlerini sağlıyor ve geleneği sürdürüyor.

09.10.2024 15:23
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MALATYA'da asırlardır geleneksel yöntem olan tandırda 'Bilik ekmeği' yapımı sürüyor. Ali ve Nuran Bingöl çifti de yaptıkları ekmek ile hem geleneği yaşatıyor, hem de geçimlerini sağlıyor.

Orduzu Mahallesi'nde yaşayan Bingöl ailesi sabahın erken saatlerinde tandır yakarak başladıkları ekmek üretim mesaisini akşam saatlerine kadar sürdürerek ev ekonomisine katkı sunuyor. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen yöresel ekmeği yaparak sattıklarını aynı zamanda sipariş üzerine farklı kentlere yolladıklarını belirten Ali Bingöl, "Hamuru tereyağı ve süt ile yoğrulan bu ekmek Malatya'ya özgü bir ekmektir. Yaptığımız ekmekleri sipariş ile şehirler arasına kargo aracılığı ile gönderiyoruz. Ekmek yapımından önce tandırımızı 1,5 saat kadar alevli ateş ile yakıyoruz. Ateşimiz köz haline döndükten sonra 2 saat kadar da közümüzü dinlendirip ekmeğimizi yapmaya başlıyoruz. 20 yılı aşkın süredir ekmek yapıyorum ve talep çok olunca eşim ve çocuklarım ile birlikte geçimimizi sağlamak adına ticaretini yapmaya başladık" dedi.

Eşi ile birlikte zorlu bir mesai içerisine girerek hem yöresel lezzet kültürünü yaşatmaya hem de hanelerine kazanç sağlamaya çalıştıklarını belirten Nuray Bingöl ise, "Severek yaptığım bu işi eşimle ilerleterek evin ekonomisine katkı sağlıyorum" diye konuştu.

Haber- Kamera: Recep BAĞDAT-MALATYA-DHA

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Malatya'da 'Bilik Ekmeği' Geleneği Yaşatılıyor - Son Dakika

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