Malatya'da Bipolar Hastası Genç Kayıp
Malatya'da Bipolar Hastası Genç Kayıp

08.04.2026 10:35
Ahmet Furkan Karaçorlu, 70 gündür kayıp. Annesi yardım çağrısında bulundu.

MALATYA'da Bilgisayar Mühendisliği bölümünü bırakan bipolar hastası Ahmet Furkan Karaçorlu (31), ilaç almak için evden ayrıldı. Kendisinden o günden bu yana haber alınamayan ve 70 gündür kayıp olan Ahmet Furkan için arama çalışmaları sürüyor. Anne Selma Karaçorlu, "Artık canından endişe etmeye başladım. Bir anne olarak sesleniyorum. Gören duyan olursa lütfen devlete bildirsin" dedi.

Malatya'da yaşayan ve İnönü Üniversitesi'nde Bilgisayar Mühendisliği bölümünde okuyan Ahmet Furkan Karaçorlu, üniversite eğitimini 1 yıl sonra bıraktı. 2019 yılında bipolar teşhisi konan ve 3 kardeşin en büyüğü olan Karaçorlu, annesi ile birlikte yaşamaya başladı. 28 Ocak günü Selçuklu Mahallesi'ndeki evinden ilaç almak için ayrılan Karaçorlu, eczaneden raporlu ilaçlarını aldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. En son Atabey İskelesi'nde görülen Karaçorlu'nun eczaneden ilaç aldığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Karaçorlu'nun annesi Selma Karaçorlu, kendi imkanları ile oğlunu bulmaya çalıştı ancak sonuç alamayınca emniyete giderek kayıp başvurusunda bulundu.

'DEPREMLERDEN SONRA ATAKLARI SIKLAŞTI'

Oğlundan 70 gündür haber alamayan Selma Karaçorlu, ilaçlarını kullanamadığı ve atak döneminde olduğu için canından endişe ettiğini belirterek, "Oğlum bipolar hastası. 2019 yılında teşhis konuldu. 6 Şubat depremlerinin ikisinde de evde olduğumuzdan korktu ve atakları sıklaşmaya başladı. İlaç tedavisi var. 28 Ocak'ta evden çıkıp, raporlu ilcalarını almak için eczaneye giderek ilaç almış ve daha sonra feribota yetişmesi gerektiğini söyleyerek, eczaneden ayrılmış. Emniyet ve savcılığa gerekli kayıp başvurunda bulundum. Telefonu kapalı ve sinyal takibinden hiçbir iz yok. Son olarak Atabey Feribot İskelesi civarında görülmüş" dedi.

'KANDIRILMIŞ OLABİLİR'

Selma Karaçorlu, oğlunun kandırılmış olabileceğini ifade ederek, "Elazığ'ın Baskil ilçesine gittiğini düşünüyoruz ama bizim o ilçede akrabamız veya tanıdığımız hiç kimse yok. Kandırılmış olabilir veya kendi de gitmiş olabilir. Mevsim şartları gereği atak dönemleri içerisinde. Sağlıklı düşünemeyeceğini düşünüyorum. Hiçbir şekilde kendisinden bugüne kadar haber alamadık. Artık canından endişe etmeye başladım. Bir anne olarak sesleniyorum. Gören duyan olursa lütfen devlete bildirsin. Kendisinin bir an önce bulunmasını ve hastanede tedaviye alınmasını istiyorum. Daha önce de ara ara kaybolurdu ama kısa sürerdi. Arardı beni, 'Anne şuradayım, gelin beni alın' derdi. Adını hatırlamayabilir ama yüzünü tanıyanların yetkililere bildirmesini rica ediyorum" diye konuştu. Öte yandan ekiplerin Ahmet Furkan'ı arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA

Ahmet Furkan, Bilgisayar, Güvenlik, Malatya, Yaşam, Son Dakika

