Mamekifest Rüzgarı Tunceli'de Esti

17.08.2025 12:20
Mamekifest'te motosiklet akrobasi gösterileri yapıldı, konserlerle devam eden festivalde coşku hakimdi.

TUNCELİ'DE başlayan Mamekifest kapsamında motosikletlerle akrobasi gösterileri yapıldı, yüzlerce motorcu Munzur Vadisi Milli Parkı'ndaki tura katıldı. Konserlerle devam eden festivalde coşku ve eğlence eksik olmadı. Vali Şefik Aygöl, "Burada sadece huzur var" dedi.

Tunceli Valiliği ve Fırat Kalkınma Ajansı tarafından organize edilen Mamekifest açılışı, Vali Şefik Aygöl, motosiklet akrobasi şov pilotu Birkan Polat ve birçok kentten gelen motosiklet tutkunlarının katılımıyla yapıldı. Yüzlerce motosikletli için, şehir merkezinden Munzur Vadisi Milli Parkı'na tur düzenlendi. Ovacık kara yolu tur için trafiğe kapatıldı. Motosikletliler, endemik türler ve yaban hayatı açışından zenginliğiyle bilinen Munzur Vadisi Milli Parkı'ndan, meşe ağaçlarıyla kaplı dağların arasından akan Munzur Çayı'nın yanından geçen kara yolundan başlayarak Anafatma mevkiine kadar sürüş gerçekleştirdi. Konvoy renkli görüntülere sahne oldu. Tur sonrasında akrobasi şov pilotu Birkan Polat, gösteriler yaparak izleyenlerine doyumsuz anlar yaşattı. Mamekifest, konserlerle devam etti.

'BURADA DOĞAYA VE GÜZELLİĞE DİKKAT ÇEKMEK AMACIMIZ VAR'

Vali Şefik Aygöl, amaçlarının doğaya dikkat çekmek olduğunu belirterek, "Bu etkinliğin içerisinde doğa var, sanat var, kültür var, eğlence var, spor var. Aslında her yaşa herkese göre güzel etkinliklerimiz var. Bunun içerisinde de malumunuz dünyanın en güzel bölgelerinden biri, Munzur'un kenarındayız. Bu Munzur'un güzelliğini dünyaya tanıtmak amacıyla bugün ismini de özellikle '1062 Munzur' diye koyduğumuz bir etkinliğimiz var. Şimdi bir sürüş yapacağız. Bu sürüşte de özellikle hem bölge illerinden gelen motorcularımız hem yereldeki motorcularımızla beraber şu anda sürüşü gerçekleştireceğiz. Burada doğaya, güzelliğe, turizme dikkat çekmek için bir çalışma yapıyoruz. Arkadaşlarımızın tekerine taş değmesin. Yerel sanatçılarımızla konserlerimiz de devam ediyor. Şu anda paramotorla motorcularımız havada güzel bir etkinlik yapmaya devam ediyorlar. Birkan Polat çok muhteşem bir gösteri yaptı. Ben yine bölgede sadece huzurun olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu şehirde şu anda sadece huzur var. Vatandaşlarımızı şehrimize davet ettiğimizi ifade etmek istiyorum. Burada amaç Munzur'a, turizme, bu bölgeye, huzura dikkat çekmek. Daha önce de motor sürüşü de yaptım ama tabii profesyonel bir motorcu değilim" diye konuştu.

Kaynak: DHA

