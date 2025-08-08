Mardin'de Lazer Epilasyon Kaza: Genç Adam Yanık İddiasıyla Şikayetçi - Son Dakika
Yaşam

Mardin'de Lazer Epilasyon Kaza: Genç Adam Yanık İddiasıyla Şikayetçi

08.08.2025 12:51
Taner Gülsever, güzellik merkezinde lazer epilasyon sonrası yüzünde yanık oluştuğu iddiasıyla şikayetçi oldu.

MARDİN'de Taner Gülsever (20), kıllarını aldırmak için gittiği güzellik merkezinde işlem sonrası yüzünde birinci derece yanık oluştuğu iddiasıyla işletme ve yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Artuklu ilçesinde Taner Gülsever, 9 Temmuz'da yanaklarındaki kılları aldırmak için arkadaşının tavsiyesiyle gittiği bir güzellik merkezinde lazer epilasyon yaptırdı. 9 Temmuz'da yapılan işlem sonrası yüzünde yanıklar oluştuğunu belirten Gülsever, rapor alarak işletme ve yetkilileri hakkında şikayetçi oldu.

'MUTLAKA GİTMEDEN ARAŞTIRIN'

Gülsever, "Yüzümdeki ve yanağımdaki tüylerden rahatsız olduğumdan dolayı lazer epilasyon ile aldırmak istedim. Bunun için 9 Temmuz'da bir güzellik merkezine gittim. Seans sonrası yüzümde yanıklar oluştu. Şu an kalıcı bir leke gibi görünüyor. Yanma sonrası hastaneye gittim, krem verdiler. Onları sürdüm, boynumdaki yanıklar geçti ama yüzümdeki yanma geçmedi. Suç duyurusunda bulundum, karakola giderek şikayette bulundum. Adli Tıp raporu da aldım, birinci derece yanık var. Maddi ve manevi olan tüm haklarımı yasal yollarla almak istiyorum. Tüylerini almak isteyenler, önceden mutlaka gidecekleri güzellik merkezini araştırsınlar. Yoksa benim gibi yanarlar" dedi.

'İNSAN HAYATI BU KADAR UCUZ OLMAMALI'

Gülsever'in avukatı Gurbet Bilbay, suç duyurusunun ardından davanın açılması durumunda şüphelilerin 'Taksirle yaralama' suçundan yargılanacaklarını ifade ederek, "Lütfen güzellik salonuna gitmeden kişinin belgesi var mı diye mutlaka bakın. Kullandığı cihazlar dört mevsim kullanılabiliyor mu diye araştırma yapılması lazım. Gerekli araştırmaları yapmadan kendinizi teslim etmeyin. Bakınız, müvekkilimin yüzünde kalıcı yanık izi oluştu. Karşı taraf sadece 'kışın gelin peeling yapalım. Bu şekilde telafi edelim' dediler. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı" diye konuştu.

Konu ile ilgili DHA muhabirinin ulaştığı güzellik merkezi yetkilileri ise açıklama yapmak istemediklerini, karşı şikayette bulunacaklarını söyledi.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: DHA

12:40
Mardin'de Lazer Epilasyon Kaza: Genç Adam Yanık İddiasıyla Şikayetçi
