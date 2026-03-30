Market Saldırısında Sansar Panik Yarattı

MALATYA'nın Yeşilyurt ilçesinde bir markete giren sansar, görüntülendi.

Dilek Mahallesi'ndeki bir marketin açık kapısından içeriye önceki gün sansar girdi. Bir süre market içerisinde dolaşan sansarı, market sahibinin köpeği de takip etti. Market sahibi ve çalışanların kısa süre panik yaşadığı olayda çalışanlar ve 'Paşa' isimli köpeğin kovalamacasıyla sansar hızla marketi terk etti. Yaşanan olayı şaşkınlıkla karşılayan market sahibi Burak Kahraman, bir anda sesler geldiğini ve baktığında markette davetsiz bir misafiri gördüğünü söyledi. Sansarı görünce şok olduğunu ifade eden Kahraman, kovalamaca sonrası hayvanın marketten kaçtığını belirtti.