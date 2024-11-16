MasterChef Beyza sağlık durumu hakkında bilgi verdi - Son Dakika
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Yaşam

MasterChef Beyza sağlık durumu hakkında bilgi verdi

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MasterChef'in Uşak'ta çekilen bölümünde ödül oyunu sırasında yarışmacı Beyza Aydın'ın yüzüne kızgın yağ dökülmüştü. Yarışmaya geri dönen Beyza, sağlık durumuyla ilgili konuştu. Beyza, ''Çok iyiyim. Artık hiçbir şey kalmadı. Doktorlar çok güzel tedavi uyguladı. Bir haftada bir aylık tedavi görmüşüm gibi oldu.'' dedi.

16.11.2024 14:47  Güncelleme: 15:00
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Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri olduğu MasterChef'te geçtiğimiz haftalarda üzücü bir olay yaşanmıştı. Uşak'ta çekilen bölümde ödül oyunu sırasında yarışmacı Beyza Aydın'ın hazırladığı böreği ters çevirmeye çalışırken yüzüne kızgın yağ dökülmüştü.

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Talihsiz kazanın ardından tedavisi sonrası yüzüne bandaj uygulanan Beyza, sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Son yayınlanan bölümde konuşan Beyza şu ifadeleri kullandı:

"Çok iyiyim. Artık hiçbir şey kalmadı. Sadece iz kalmaması için krem sürüyorum. Hiç ağrım kalmadı. Hatta yukarıda otururken takmıyorum bandajı. Sadece yemek yapıyorken bir şey sıçramasın diye tedbir amaçlı takıyorum. Dışarıda günlük hayatımda da takmıyorum. Doktorlar çok güzel tedavi uyguladı. Bir haftada bir aylık tedavi görmüşüm gibi oldu."

MasterChef Beyza sağlık durumu hakkında bilgi verdi

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Son Dakika Yaşam MasterChef Beyza sağlık durumu hakkında bilgi verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Sadece Beşiktaş:
    ÜLKEDEKİ MEDYA HABER KURULUŞLARI BİLE NEYİ HABER YAPACAĞINI BİLMİYOR BİZE NE MASTERCHEFTEN ALLAH İÇİN FAYDALI HABER YAPIN 18 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    Çok önemli sanki tüh 10 1 Yanıtla
  • MURAT KARAKAYA:
    VALLA HELÂL OLSUN.GEÇMİŞ OLSUN.HAYATA TUTUNDU.HAYATA KÜSMEDİ.ALLAHTA YARDIM EDINCE HEM İYİLEŞTİ HEMDE YARIŞIYOR. 5 3 Yanıtla
  • İshak Klein:
    somer denilen şeyi gördüm geçen dört korumayla geziyordu.. ulan nasıl bir coğrafya byurası be.., inanılır gibi değil 6 1 Yanıtla
  • ferhat eser:
    reklam ajansı açsam milyonları ünlü yaparım ne meraklı bu insanlar gündem olmaya ülkede onca konuşulması gereken konu varken beyza konuşuluyor medya nereye gidiyor bu ülkede 4 2 Yanıtla
  • Yusuf Kaplan:
    Habere bak yaaa 5 1 Yanıtla
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