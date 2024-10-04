Mazhar Alanson\'un gözlerden ırak tuttuğu kızı hayatını kaybetti

Yaşam

MFÖ grubunun sevilen ismi, sanatçı Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson'un hayatını kaybetti. 50 yaşındaki Eda Alanson'un ani bir rahatsızlık geçirmesi sebebiyle yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

ANNESİ, 3 YIL ÖNCE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Mazhar Alanson'un ilk eşi; aynı zamanda Eda Alanson'un da annesi olan Ankara Opera ve Balesi'nin kadrolu sanatçısı Hale Alanson 2021 yılında hayatını kaybetmişti. Mazhar Alanson son olarak 2023 yılında yakın dostlarından, MFÖ'nün sevilen ismi Özkan Uğur'un ölümüyle sarsılmıştı.