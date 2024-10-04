Mazhar Alanson'un gözlerden ırak tuttuğu kızı hayatını kaybetti - Son Dakika
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Yaşam

Mazhar Alanson'un gözlerden ırak tuttuğu kızı hayatını kaybetti

Mazhar Alanson\'un gözlerden ırak tuttuğu kızı hayatını kaybetti

Mazhar Alanson'un Hale Alanson ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Eda Alanson hayatını kaybetti. 50 yaşındaki Eda Alanson, bir süredir Ankara'daki özel bir hastanede tedavi görüyordu.

04.10.2024 14:29
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MFÖ grubunun sevilen ismi, sanatçı Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson'un hayatını kaybetti. 50 yaşındaki Eda Alanson'un ani bir rahatsızlık geçirmesi sebebiyle yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

Mazhar Alanson'un gözlerden ırak tuttuğu kızı hayatını kaybetti

ANNESİ, 3 YIL ÖNCE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Mazhar Alanson'un ilk eşi; aynı zamanda Eda Alanson'un da annesi olan Ankara Opera ve Balesi'nin kadrolu sanatçısı Hale Alanson 2021 yılında hayatını kaybetmişti. Mazhar Alanson son olarak 2023 yılında yakın dostlarından, MFÖ'nün sevilen ismi Özkan Uğur'un ölümüyle sarsılmıştı.

Mazhar Alanson'un gözlerden ırak tuttuğu kızı hayatını kaybetti
Eda Alanson'un annesi Hale Alanson 2021 yılında hayatını kaybetmişti...

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Son Dakika Yaşam Mazhar Alanson'un gözlerden ırak tuttuğu kızı hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Mahmut Gün:
    Allah sabırlar versin Allah mekanını cennet eylesin 73 0 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Allah rahmet eylesin sabır diliyorum 12 0 Yanıtla
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