Medeniyet Mektebi Kompleksi Açıldı

İYİLİK Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Doğubayazıt'ta Gönüllü Dostlar Derneği ile birlikte Medeniyet Mektebi Kompleksi'nin açılışını gerçekleştirdi. Bünyesinde ihtiyaç sahibi aileler için İyilik Mağazası, sosyal faaliyet alanı ve kitap kafe bulunduran kompleks, Doğubayazıt Kaymakamı Murat Ekinci'nin katılımlarıyla hizmete açıldı.

Medeniyet Mektebi Komplesi'nin açılışına; Doğubayazıt Kaymakamı Murat Ekinci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Davut Şen, Doğubayazıt Kızılay Başkanı Kemal Şahin, İlçe Müftüsü İsa Demirkaynak, İyilik Derneği Genel Başkanı Ömer Çiçek, İyilik Derneği Genel Başkan Yardımcıları Muhammed Rıza Şekerli, Bayram Akçay, Abdullah Semetay, Gönüllü Dostlar Derneği Başkanı Doğan Yıldız ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanı Mehmet Arvas gibi isimler de katılım sağladı.

Yeni hizmete açılan İyilik Mağazası'nın özellikle dar gelirli ailelerin temel giyim ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sunması amaçlanırken, Medeniyet Mektebi Kompleksi'nin de eğitim, kültür ve sosyal dayanışma faaliyetlerinin merkezi olması hedefleniyor.

İyilik Derneği Genel Başkanı Ömer Çiçek "Medeniyet Mektebi Kompleksi'ni sadece bir bina olarak değil, iyiliğin, paylaşmanın ve kardeşliğin buluştuğu bir yaşam merkezi olarak hayata geçirdik. Bünyemizde hizmet verecek giyim butiğimiz ve diğer sosyal alanlarımızla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Kapımız, çocuklarımıza, gençlerimize, kadınlarımıza ve toplumumuzun tüm kesimlerine sonuna kadar açıktır. Bu projede emeği geçen tüm gönüllülerimize, destek veren hayırseverlerimize ve açılışımıza katılarak bizleri yalnız bırakmayan kıymetli Doğubayazıtlı hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Medeniyet Mektebi Komplesi'nin Doğubayazıt'ımıza ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.