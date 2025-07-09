Meteoroloji Mühendisleri Odası İkinci Başkanı Ahmet Köse: Asıl sıcaklar henüz başlamadı

Meteoroloji Mühendisleri Odası İkinci Başkanı Ahmet Köse, Haberler.com'da Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgasını değerlendiren Köse, İstanbul dahil birçok şehirde rekor sıcaklıkların ölçüldüğünü ifade etti. Eyyam-ı Bahur olarak bilinen ve temmuz sonu ile ağustos başını kapsayan dönemde daha da yüksek sıcaklıkların yaşanacağını vurguladı.

"33 DERECENİN ÜZERİNDEKİ SICAKLIKLAR 3 GÜN SÜRERSE SICAK HAVA DALGASI SAYILIR"

Ahmet Köse, sıcak hava dalgasının tanımını şu sözlerle yaptı: "33 derece ve üzerindeki sıcaklıklar üç gün boyunca peş peşe yaşanıyorsa bu sıcak hava dalgasıdır." İstanbul gibi serin bilinen şehirlerde bile bazı ilçelerde sıcaklığın 35 dereceye çıktığını söyleyen Köse, dün hissedilen sıcaklığın 45 dereceye yaklaştığını vurguladı.

"İSTANBUL'DA NEM YÜZÜNDEN 35 DERECE, 43 DERECE GİBİ HİSSEDİLİYOR"

Köse, sıcaklığın bunaltıcı etkisinin temel sebebinin nem olduğunu belirtti. "Nem %50'lere çıktığında 35 derece yaklaşık 42-43 derece hissedilir" diyen Köse, denize yakın illerde nemin yüksek olmasının, sıcaklığı daha da dayanılmaz hale getirdiğini söyledi. Ayrıca şehirlerdeki beton ve asfalt yüzeylerin sıcaklığı ciddi şekilde artırdığını, asfaltın 60 dereceye kadar çıkabildiğini aktardı.

"EYYAM-I BAHUR'DA SICAKLIKLAR ZİRVE YAPACAK, ASIL SICAKLAR HENÜZ BAŞLAMADI"

Sıcak havanın etkisini daha da artıracağına dikkat çeken Köse, "Eyyam-ı Bahur" olarak bilinen temmuz sonu ve ağustosun ilk haftalarında sıcaklıkların zirve yapacağını söyledi. Bu dönemin özellikle üzüm ve diğer meyvelerin olgunlaşması için gerekli olduğunu belirten Köse, vatandaşların bu süreçte dikkatli olması gerektiği uyarısında bulundu.