Milyonların aklındaki soru canlı yayında Nihat Hatipoğlu'na soruldu - Son Dakika
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Yaşam

Milyonların aklındaki soru canlı yayında Nihat Hatipoğlu'na soruldu

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Ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu'nun programında mikrofonu alan bir çocuk, ''Kaçak siteden maç izlemek günah mı?'' diye sordu. Bu soru karşısında kısa süreli duraksayan Hatipoğlu, ''Site şifreliyse şifreyi kırmamak lazım. Eğer kırdıysan o sitenin sahibinden helallik alman lazım'' yanıtını verdi.

03.03.2025 10:14
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Ramazan ayıyla birlikte ATV ekranlarında iftar ve sahur programlarına başlayan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, izleyicilerden gelen soruları yanıtlamaya devam ediyor.

KAÇAK SİTEDEN MAÇ İZLEMEK GÜNAH MI?

Programın dün akşam yayınlanan bölümün Fatih Aktaş isimli bir çocuk, "Kaçak siteden maç izlemek günah mı?" diye sordu. Bu soruya cevap vermeden önce kısa bir duraksama yaşayan Hatipoğlu, "Site şifreliyse şifreyi kırmamak lazım. Eğer kırdıysan o sitenin sahibinden helallik alman lazım" diyerek milyonlarca kişinin kafasındaki soruyu yanıtladı.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Ayrıca Nihat Hatipoğlu, maç yayınlarının herkesin ulaşabileceği şekilde ücretsiz olması gerektiğini savunurken o anlara ilişkin görüntü sosyal medyada viral oldu.

Milyonların aklındaki soru canlı yayında Nihat Hatipoğlu\'na soruldu

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Son Dakika Yaşam Milyonların aklındaki soru canlı yayında Nihat Hatipoğlu'na soruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • 205622:
    hocam komşun açken sen Porsche ye biniyorsun helal mi 178 42 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Hoca örnek veriyorum 10 TL olan bir şeyi 50 TL'ye millete giydiriyorlarsa bu'da caiz'mi acaba zengin giydirince caiz oluyor gariban şifreyi kırınca haram oluyor öylemi. 88 15 Yanıtla
  • osman şahin:
    DİN TÜCARINA SORULAN SORU 54 14 Yanıtla
  • Önder Toprak:
    Soruya Bak Çay Demle Uçan Kuş Uçmasa Günah mıdır Aq. 43 16 Yanıtla
  • Neco3955:
    fiyat düşse herkez izlese haksız kazanç var demiyor helallik alman lazım diyor. 38 12 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Sorulan soru ile verilen cevap alakasız olmuş ama olsun, eğitim kalitenize vermek lazım. Gerçi hepsi boş muhabbet o da ayrı konu :) 26 3 Yanıtla
  • Fatma Nermin:
    Dini değerleri iyimi bilio sanıyoruz din parayla ogretirmez adam bölüm başı 1milyon alio sözde dindar 7 5 Yanıtla
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