Moskova'da 'Journey to Christmas' Yeni Yıl Festivali Başlıyor - Son Dakika
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Yaşam

Moskova'da 'Journey to Christmas' Yeni Yıl Festivali Başlıyor

Moskova\'da \'Journey to Christmas\' Yeni Yıl Festivali Başlıyor

Moskova, 12 Ocak'ta 'Journey to Christmas' adlı yeni yıl festivaline ev sahipliği yapıyor. Ücretsiz eğlenceler, buz pateni pistleri ve kostümlü performanslarla dolu festival, gelenek ve görenekleri tanıtacak.

23.12.2024 15:06  Güncelleme: 15:07
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12 Ocak tarihlerinde 'Journey to Christmas' başlıklı yeni yıl festivaline ev sahipliği yapıyor. Renkli görüntülerin olduğu festivalde, ülkenin gelenek ve görenekleri de tanıtılacak.

Şehirdeki 30'dan fazla mekanda gerçekleşecek festivalde ziyaretçiler tamamen ücretsiz olarak çeşitli eğlencelere katılabilecek. Kızıl Meydan yakınlarındaki büyülü bir şekilde dekore edilmiş merkezi mekanlar, Petrovsky Sarayı'ndaki kostümlü etkileşimli ve tiyatro performansları ve benzersiz Moskino sinema parkı ziyaret edilecek unutulmaz yerler olacak.

Moskova yerel yönetiminden edinilen bilgiye göre 26 buz pateni pisti, 150 buz gösterisi, 4 binden fazla ustalık sınıfı, bin 500 yılbaşı gecesi performansı, curling alanları ve diğer heyecan verici kış sporları eğlenceleri- festival, başka hiçbir festivalde bulunamayacak çeşitli yılbaşı gecesi deneyimleri sunacak.

Ziyaretçiler, Noel ağacı oyuncak fabrikasına katılabilir ve Rus masallarına dayanan benzersiz Noel ağacı topları yapabilirler ya da herkese hediyeleri nasıl paketleyecekleri ve Noel fenerleri nasıl yapacakları öğretilecek olan Noel dekor stüdyolarının programlarında yer alabilir. Tüm çocuklar için Noel Baba (Rus Noel Baba) atölyeleri olacak ve herkes dilek tutabilecek, Noel Baba'ya mektup yazabilecek ve yeni yıl hediyeleri alabilecek.

Şehrin mekanlarında özel Rus soba evleri açılacak ve burada Sovyet çizgi filmlerinin ünlü kahramanlarının turtalarını ve pastalarını tadabileceksiniz. Özel bir film büfesinde Sovyet filmlerinden yemekler sunulacak: kızarmış pirozhki, baharatlı çaça ve rosto dana eti içeren sandviçler. Moskova Çay Saati projesinin bir parçası olarak, şehrin festival mekanlarında çay ve pastaların tadını çıkarabileceğiniz özel arabalar bulunacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Moskova'da 'Journey to Christmas' Yeni Yıl Festivali Başlıyor - Son Dakika

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