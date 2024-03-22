Başkan Asya, yaşlı vatandaşlarla iftar sofrasında buluştu - Son Dakika
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Yaşam

Başkan Asya, yaşlı vatandaşlarla iftar sofrasında buluştu

Başkan Asya, yaşlı vatandaşlarla iftar sofrasında buluştu

Muş Belediyesi tarafından 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla, iftar programı düzenlendi.

22.03.2024 18:55  Güncelleme: 19:05
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18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla, Muş Belediyesi tarafından iftar yemeği programı düzenledi. Muş Valiliği ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü katkılarıyla Göletli Parkta düzenlenen iftar yemeğine; Vali Avni Çakır, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Belediye Başkanı Feyat Asya, protokol üyeleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Başkan Asya, yaşlı vatandaşlarla iftar sofrasında buluştu

Oruçların açılmasının ardından yemek duası yapılan programda bir selamlama konuşması yapan Belediye Başkanı Feyat Asya, "Yaşlılar Haftası geçmişimiz ile bugünümüz arasında mukaddes bağlar kuran, kültürümüzü gelecek kuşaklara taşımamızı sağlayan yaşlılarımızı hatırlamamız için güzel bir fırsattır. Yaşlılara saygı göstermek ve onları toplumla bütünleştirmek her vatandaşın minnet borcu olmalıdır. Büyüklerimizi aile ve sosyal hayatımızın içinde, erdem ve deneyim kaynakları olarak görmekte; onlara hürmet ve itibar etmeyi inancımızın ve geleneğimizin temel bir unsuru olarak kabul etmekteyiz. Tabi böylesi güzel bir ayda siz değerli büyüklerimizle iftar sofrasında bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim kılsın. Katılımlarınızdan ötürü teşekkür eder, saygılarımı sunarım" dedi.

Başkan Asya, yaşlı vatandaşlarla iftar sofrasında buluştu

Yapılan konuşmalar sonrasında Belediye Başkanı Feyat Asya, günün anlam ve önemine binaen katılımcılara hediye takdim ederek uğurladı.

Başkan Asya, yaşlı vatandaşlarla iftar sofrasında buluştu
Başkan Asya, yaşlı vatandaşlarla iftar sofrasında buluştu
Başkan Asya, yaşlı vatandaşlarla iftar sofrasında buluştu

Muş, Yerel Haberler, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Başkan Asya, yaşlı vatandaşlarla iftar sofrasında buluştu - Son Dakika

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