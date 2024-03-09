Muş Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü\'ne özel söyleşi programı düzenledi

Muş Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel bir söyleşi programı düzenledi. Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen söyleşiye; Yazar Merve Gülcemal konuşmacı olarak katıldı. Yoğun ilgi gören ve katılımcıların salona sığmadığı programda, kadınlara günün anlam ve önemine binaen karanfil dağıtılarak, çeşitli hediyeler verildi. Programda bir selamlama konuşması yapan Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, günün anlam ve öneminden söz ederek, tüm kadınların gününü kutladı.
Kadınların toplumun önemli değerleri olduğunu belirten Başkan Asya, "Dostlarla birlikte iğnenin deliği meydan kadar geniştir. Sevmediğin insanlarla meydanlar hücre gibi görünür derler. Dolayısıyla bizler salonların darlığında, gönüllerinizin genişliğine sığınıyoruz. Şehrimizin kıymetli, emektar hanımefendileri, şehrimizin inşası ve ihyasında eşleriyle birlikte özellikle dışarıdan gelip şehrimizde hayırlı hizmetler yapan kıymetli hanımefendiler, sevgili kızlar, gençler, öğrenciler, ben öncelikle emeğin, güzelliğin, sevginin, hasretin, hayalin, aşkın muhatabı siz kadınların gününü, gönülden tebrik ediyorum. Bugün; bu şehrin kardeşliğine, güzelliğine, siyasetine, ekonomisine, inşasına ve ihyasına katkı sağlamanıza vesile olmanızı Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum, dua ediyorum" dedi.
Göreve geldiği süre zarfından bugüne kadar birlik ve beraberlik içerisinde şehri inşa ettiklerini belirten Başkan Asya, "2013 yılında çıktığımız bu yolda, adeta şehrimizin altını üstüne getirerek yeniden inşa ettik. Yeniden ihya ettik. En önemlisi, yeniden birliktelik sağladık. Ve yeniden bu tarz çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapan bir belediye konumuna gelmiş olmanın sevincini ve mutluluğunu yaşıyorum. Rabbim bu sevinç ve mutluluğumuzu daim etsin. Bugün bir kez daha gördük ki, sosyalleşen kadınlarımıza salon yetmiyor" sözlerini kullandı.
Şehrin kadınları için adeta birçok alanda çalışma yürüttüklerini anlatan Başkan Asya, "Bizim inanç ve kültürümüze göre kadın çok kıymetlidir. Kadınlarımıza karşı borcumuz vardı. Göreve gelir gelmez, ilk iki yeri pilot bölge olarak seçtik. Buralara iki adet bilgi evi inşa ettik. Bu bilgi evleri hanım kardeşlerimizin adeta evlerinden sonra ikinci uğrak merkezleri oldu. Hamdolsun bu bilgi evlerimizin sayısını arttırarak, bu yıl 11'inci bilgi evimizi hizmete açtık. Buralarda şu anda binin üzerine kadın kardeşlerimiz meslek edindirme kurslarına devam ederek, hem sosyalleşmelerine, hem meslek edinmelerine yönelik ilgi alanları oldu.
Ayrıca bu bilgi evlerimiz; çocuklarımızın oyun alanları oldu, gençlerimizin istifade edeceği kütüphaneler oldu. Bilgi evlerinin kıymetini bilen birisi olarak; kültür, kongre, bilim ve sanat merkezimizi de süratle yapıp, sizlerin hizmetine sunacağız. Bu duygu ve düşüncelerle tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlar, aileleri ile birlikte huzurlu bir yaşam sürmelerini dilerim" ifadelerini kullandı.
Başkan Asya'nın konuşmaları sonrasında sahneye çıkan Yazar Merve Gülcemal, gerçekleştirdiği söyleşide salondakileri anlatımıyla etkiledi.
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