Nedeni cinler mi? Define avcılarının neden öldüğünü gösteren en iyi video

Arkeolog olduğunu belirten bir kişi, define avcılarının ölümlerine ilişkin ortaya atılan "cin" efsanesine dikkat çeken bir video ile yanıt verdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kazılan bir alandan metan gazı çıktığını göstermek isteyen şahıs, tutuşturulmuş bir bez parçasını çukura atarak çarpıcı bir deney gerçekleştirdi.

KAZILAN ALAN ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Bez parçasının alana atılmasının ardından çıkan alev topu, bölgede biriken metan gazının varlığını gözler önüne serdi. Bu görüntüler, yıllardır halk arasında dolaşan "Definecileri cinler öldürüyor" efsanesini de çürüttü.

DİKKATSİZ KAZILAR ÖLÜMCÜL OLABİLİR

Videoda, yer altı gazlarının kapalı ve havasız ortamlarda birikerek patlayıcı hale geldiği vurgulanırken, dikkatsiz kazıların ölümcül sonuçlara yol açabileceği uyarısı yapıldı. Uzmanlar da define arama faaliyetlerinde gerekli önlemlerin alınmaması durumunda benzer gaz patlamalarının yaşanabileceğine dikkat çekerek, izinsiz kazılardan uzak durulması gerektiğini vurguladı.