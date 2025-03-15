Niğde Aladağlar\'da Kanlı Ay Fotoğrafı Çekildi!

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Baybars Sağlamtimur'un objektifinden yansıyan karelerde, gökyüzünü süsleyen "Kanlı Ay" büyüleyici bir atmosfer sundu.

Fotoğraf çekiminde, aynı bölümün birinci sınıf öğrencisi Ebru Çamur model olarak yer aldı. Doğal güzellikleri ve zorlu parkurlarıyla tanınan Aladağlar'da gerçekleştirilen bu çekim, gökyüzü olaylarının sanatla buluştuğu etkileyici bir çalışma olarak dikkat çekti.

Görsel sanatlar ve astronomi meraklıları için ilgi çekici bir içerik sunan bu fotoğraf, Niğde'nin eşsiz doğasının ve bilimsel-sanat odaklı çalışmaların önemini bir kez daha gözler önüne serdi.