Nineler ve Torunlar Gülüklü Çorbası Yaptı

ANTALYA'nın coğrafi işaretli geleneksel lezzetlerinden Gülüklü çorbası, 'Nineden Toruna Lezzet Mirası' temasıyla torunlar ve nineleri bir araya getirdi. Antalya Olgunlaşma Enstitüsü'nde düzenlenen etkinlikte, torunlar nineleriyle birlikte mutfağa girerek, Gülüklü çorbası yaptı.

Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen etkinliğin amacı hem kuşaklar arası bağları güçlendirmek hem de geleneksel yemek kültürünü yaşatmak oldu. Nineler, çorbanın yapım aşamalarını torunlarına birebir aktarırken tarifin püf noktalarını da paylaştı. Torunların mutfakta heyecanla çalıştığı, ninelerin ise onları sevgiyle yönlendirdiği anlar, renkli görüntülere sahne oldu. Çocuklar daha sonra yapımına yardım ettikleri çorbaları hep birlikte içti.Çocuklar için faydalı bir ekinlik gerçekleştiğini belirten Antalya Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Emine Erkal, "Ülkemizde 22-27 Mayıs tarihleri arasında Türk Mutfağı Haftası'nı kutlamaktayız. Bu kutlamalar kapsamında Türk mutfağının köklerini, asıl kaynak olan ninelerimizden öğrenmeleri için torunlarla bir araya getirdik. 2024 yılı aynı zamanda 'Aile Yılı' ilan edildi. Bu vesileyle hem aile olgusunu ön plana çıkarmak hem de geleneksel mutfağımıza dikkat çekmek amacıyla bu etkinliği gerçekleştirdik. Ana hedefimiz, geleneksel lezzetleri gerçek kaynaklarından, ninelerimizden öğrenmek" dedi.Etkinliğe anneannesiyle birlikte katılan Mehmet Tunç Gönül Gümüş ise bu deneyimden duyduğu mutluluğu dile getirdi.