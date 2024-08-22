Nusaybin\'de piknikte boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı

Yaşam

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde ailesiyle gittiği piknikte girdiği derede boğulma tehlikesi geçiren M.M. (4), hastaneye kaldırıldı. M.M.'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Nusaybin ile Midyat ilçeleri arasındaki Beyazsu mesire alanına ailesiyle pikniğe giden 4 yaşındaki M.M. dereye girdi. Bir süre aile M.M.'yi suda hareketsiz bulup, çıkardı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. M.M.'nin duran kalbi, sağlık ekiplerin müdahalesiyle tekrar çalıştırıldı. Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.M.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.