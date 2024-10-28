Öğretmen Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

Yaşam

DİYARBAKIR'da görev yaptığı okula giderken minibüste kalp krizi geçiren Türkçe Öğretmeni Hayrullah Afşin, hayatını kaybetti.

Görev yaptığı okula gitmek için sabah saatlerinde minibüse binen Hayrullah Afşin, fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Hayrullah Afşin, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Afşin'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Kulp ilçesindeki aile kabristanında gözyaşları arasında toprağa verildi.