Onur\'un Vatmanlık Hayali Gerçek Oldu

SAMSUN'da yürütülen 'Hayalimdeki Meslek' projesi kapsamında, devlet koruması altındaki 9'uncu sınıf öğrencisi Onur K.'nin (16), vatmanlık hayali kısa süreliğine gerçek oldu.

Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 'Çocukların Akademik Başarılarının Artırılması Eylem Planı' kapsamında yürütülen 'Hayalimdeki Meslek' projesi ile devlet koruması altında olan Onur K.'nin vatmanlık hayali gerçek oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde, Samsun Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Samulaş'a gerçekleştirilen ziyarette; devlet koruması altında bulunan Onur K. ilgi duyduğu şoförlük ve vatmanlık mesleklerini yakından tanıma fırsatı buldu. Ziyaret sırasında vatman ve otobüs şoförleri ile birebir görüşen Onur, mesleklerin incelikleri hakkında detaylı bilgiler aldı. Raylar üzerinde ilerleyen bir mesleğin disiplinini ve sorumluluğunu yakından gözlemleyen Onur'un heyecanı ve motivasyonu dikkat çekti. Daha sonra görevliler eşliğinde makinist koltuğuna geçen Onur K., Samulaş istasyonunda kısa süreliğine tramvayı kullandı.

Bu tür deneyimlerin, çocukların meslekleri tanıma, hedef belirleme ve geleceklerini planlama süreçlerine önemli katkılar sağladığını belirten Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, 'Hayalimdeki Meslek' projesi ile çocukların hayallerini desteklemeyi, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda onları motive etmeyi ve toplumla daha güçlü bağlar kurmalarını sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Gümrükçü, "Bakanlığımız toplumdaki her kesime hizmet vermeye devam ederken, geleceğe umutla bakan, özgüveni yüksek bireyler yetiştirmek adına çalışmaları kararlılıkla sürdürülüyor" dedi.