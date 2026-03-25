Onur'un Vatmanlık Hayali Gerçek Oldu
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Onur'un Vatmanlık Hayali Gerçek Oldu

25.03.2026 17:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da 'Hayalimdeki Meslek' projesi ile Onur K. vatmanlık deneyimi yaşadı, mesleği yakından tanıdı.

SAMSUN'da yürütülen 'Hayalimdeki Meslek' projesi kapsamında, devlet koruması altındaki 9'uncu sınıf öğrencisi Onur K.'nin (16), vatmanlık hayali kısa süreliğine gerçek oldu.

Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 'Çocukların Akademik Başarılarının Artırılması Eylem Planı' kapsamında yürütülen 'Hayalimdeki Meslek' projesi ile devlet koruması altında olan Onur K.'nin vatmanlık hayali gerçek oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde, Samsun Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Samulaş'a gerçekleştirilen ziyarette; devlet koruması altında bulunan Onur K. ilgi duyduğu şoförlük ve vatmanlık mesleklerini yakından tanıma fırsatı buldu. Ziyaret sırasında vatman ve otobüs şoförleri ile birebir görüşen Onur, mesleklerin incelikleri hakkında detaylı bilgiler aldı. Raylar üzerinde ilerleyen bir mesleğin disiplinini ve sorumluluğunu yakından gözlemleyen Onur'un heyecanı ve motivasyonu dikkat çekti. Daha sonra görevliler eşliğinde makinist koltuğuna geçen Onur K., Samulaş istasyonunda kısa süreliğine tramvayı kullandı.

Bu tür deneyimlerin, çocukların meslekleri tanıma, hedef belirleme ve geleceklerini planlama süreçlerine önemli katkılar sağladığını belirten Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, 'Hayalimdeki Meslek' projesi ile çocukların hayallerini desteklemeyi, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda onları motive etmeyi ve toplumla daha güçlü bağlar kurmalarını sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Gümrükçü, "Bakanlığımız toplumdaki her kesime hizmet vermeye devam ederken, geleceğe umutla bakan, özgüveni yüksek bireyler yetiştirmek adına çalışmaları kararlılıkla sürdürülüyor" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Samsun, Yaşam, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2026 18:19:18. #7.13#
SON DAKİKA: Onur'un Vatmanlık Hayali Gerçek Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.