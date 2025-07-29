Orman yangınına karşı köylüler seferber de oldu

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

Alevlerin yükselmesi üzerine bölgeye Ankara, Çankırı ve Kastamonu'dan Orman İşletme, belediye ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına havadan 7 helikopterle, karadan ise çok sayıda arazöz, iş makinesi ve itfaiye aracıyla müdahale ediliyor.

BÖLGE HALKI DA SEFERBER OLDU

Orman yangınına, bölge halkı da seferber oldu. Köylüler, traktörlerine bağladıkları su tankerleriyle ekiplerle koordineli şekilde söndürme çalışmalarına katıldı.

BÜYÜK BİR ÖZVERİ GÖSTERDİLER

Zorlu arazi şartlarına rağmen çalışan vatandaşlar, yangınla mücadelede büyük bir özveri gösterdi.