Otel odasının penceresinin açıldığı yeri görünce şoke oldular - Son Dakika
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Yaşam

Otel odasının penceresinin açıldığı yeri görünce şoke oldular

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Bir aile, Blackpool'da otel rezervasyonu yaparak tatil planı yaptı. Ancak odaya girdiklerinde beklenmedik bir sürprizle karşılaştılar. Otel odasının pencereleri bir stadyuma açılıyordu. Bu olağan dışı durum, kadın tarafından görüntülendi ve kısa sürede binlerce beğeni aldı.

22.08.2024 11:34  Güncelleme: 11:42
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Birbirinden ilginç videoların paylaşıldığı sosyal medyada yine ilginç bir video paylaşıldı.

ODANIN PENCERELERİ STADYUMA AÇILIYOR

Ailesiyle birlikte Blackpool'da bir otel rezervasyonu yapan kadın, odaya girdiğinde pencerelerinin bir stadyuma açıldığını görüntüledi. O anlar ise kısa sürede viral oldu.

KISA SÜREDE VİRAL OLDU

Sosyal medyada kısa sürede viral olan söz konusu videoya bazı kullanıcılar tarafından, "Burda ne güzel maç izlenir", "Çok iyi ya", "Çocukların yerinde olmak isterdim" şeklinde yorumlar yapıldı.

Otel odasının penceresinin açıldığı yeri görünce şoke oldular

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Son Dakika Yaşam Otel odasının penceresinin açıldığı yeri görünce şoke oldular - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • YoH null: iç kocaman boş bir haber zaman kaybı 35 5 Yanıtla
  • Fahrettin Uludağ: bence seyirciler yanliş oturmuş. 10 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Otel odasının penceresinin açıldığı yeri görünce şoke oldular - Son Dakika
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