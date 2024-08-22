Otel odasının penceresinin açıldığı yeri görünce şoke oldular

Yaşam

"Ayakkabı dağıtımı" iddiaları da beraberinde getirdi! Belediyeden açıklama var

Birbirinden ilginç videoların paylaşıldığı sosyal medyada yine ilginç bir video paylaşıldı.

ODANIN PENCERELERİ STADYUMA AÇILIYOR

Ailesiyle birlikte Blackpool'da bir otel rezervasyonu yapan kadın, odaya girdiğinde pencerelerinin bir stadyuma açıldığını görüntüledi. O anlar ise kısa sürede viral oldu.

KISA SÜREDE VİRAL OLDU

Sosyal medyada kısa sürede viral olan söz konusu videoya bazı kullanıcılar tarafından, "Burda ne güzel maç izlenir", "Çok iyi ya", "Çocukların yerinde olmak isterdim" şeklinde yorumlar yapıldı.