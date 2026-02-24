Özel Çocuklar Yamaç Paraşütüyle Uçtu - Son Dakika
Özel Çocuklar Yamaç Paraşütüyle Uçtu

24.02.2026 10:41
Mersin'de özel gereksinimli çocuklar için yamaç paraşütü etkinliği düzenlendi, çocuklar keyif aldı.

MERSİN'de özel gereksinimli çocuklar için Gelincik Tepesi'nde yamaç paraşütü etkinliği düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi, Toros Havacılık ve Doğa Sporları Kulübü iş birliğinde, özel gereksinimli çocuklar için Gelincik Tepesi'nde yamaç paraşütü etkinliği düzenledi. Farklı engel gruplarından çocukların katıldığı etkinlikte bulutlarla buluşan çocuklar, unutamayacakları bir deneyim yaşadı. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Engelliler Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte çocuklar, uzman eğitmenler eşliğinde güvenli bir şekilde uçuş gerçekleştirdi. Etkinlik boyunca aileler de çocuklarının heyecanına ortak oldu. Etkinliğin iniş alanında yemek ve içecek ikramı yapılırken, çocuklar için de yüz boyama etkinliği düzenlendi. Gün boyu süren konser programı ise etkinliğe renk katarak, ailelerin çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirmelerini sağladı.

'ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARIN SOSYALLEŞMELERİNİ VE TOPLUM İÇERİSİNDE DAHA FAZLA YER ALMALARINI AMAÇLIYORUZ'

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Engelliler Şube Müdürü Fatma Akgün Hörlek, düzenledikleri sportif ve sanatsal etkinliklerle, özel gereksinimli çocukların sosyalleşmelerini ve toplum içerisinde daha fazla yer almalarını amaçladıklarını kaydederek, "Engelliler Şube Müdürlüğü olarak, çocuklarımızın sosyalleşmesini ve aileleriyle birlikte keyifli zaman geçirmelerini amaçlıyoruz. Burada da sporun farklı bir alanı olan Yamaç Paraşütü ile çocuklarımızı tanıştırmak istedik" dedi.

Etkinliğin planlama sürecinde tek bir engel grubuyla sınırlı kalmadıklarını vurgulayan Hörlek, "Farklı engel alanlarından çocuklarımızın bu etkinlikten yararlanmasını istedik. Hem çocuklar hem de velilerin katılımı çok güzeldi. Çocuklarımız bu işi gayet cesaretle yerine getirdi" diye konuştu.

Engelliler Şube Müdürlüğü tarafından yüzme etkinlikleri, fitness çalışmaları ve farklı sportif faaliyetlerin de düzenli olarak sürdürüldüğünü sözlerine ekleyen Hörlek, özel gereksinimli çocukların bu hizmetlerden yararlanmaya devam edeceklerini belirtti.

YAMAÇ PARAŞÜTÜ İLE ÇOCUKLARIN SEVİNCİ GÖKYÜZÜNE YANSIDI

Etkinliğe katılan özel gereksinimli çocuklar ise yaşadıkları deneyimi büyük bir heyecanla paylaştı.

7 yaşındaki Ozan Doğan, "Yamaç Paraşütü ile uçtum, ama hiç korkmadım. Çok eğlenceliydi ve buz gibiydi. Yüzüme de kalp yaptırdım. Bugün parti yapacağım" ifadesini kullandı. Görme engeli bulunan Alperen Denizalp de ilk kez yaşadığı Yamaç Paraşütü deneyiminden çok etkilendiğini belirterek, "İlk başlarda biraz korkuyordum, fakat üstüne gidince çok eğlendim. Gayet keyifli ve samimi bir uçuş oldu. Yine olsa yine yaparım" diye belirtti.

Haber-Kamera: Koray ÜNLÜ/MERSİN,

Kaynak: DHA

