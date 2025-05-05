Özel Tarihte Nikah Coşkusu - Son Dakika
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Yaşam

Özel Tarihte Nikah Coşkusu

Adana'da 05.05.2025 tarihinde evlenmek isteyen çiftler, nikah dairelerine akın etti.

05.05.2025 15:10
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ADANA'da evliliklerini unutulmaz bir tarihle taçlandırmak isteyen çiftler, 05.05.2025 tarihinde dünyaevine girebilmek için nikah dairelerine akın etti.

Takvimde dikkat çekici ve kolay hatırlanabilir bir tarih olan 5 Mayıs'ta nikah kıydırmak isteyen çok sayıda çift, aylar öncesinden randevularını aldı. Sabahın erken saatlerinden itibaren Yüreğir Evlendirme Dairesi'ndeki nikah salonunu dolduran çiftler, sevdikleriyle birlikte bu özel günü ölümsüzleştirdi.

'NİKAH SAYIMIZ 3 KAT ARTTI'

Yüreğir Belediyesi Kültür Müdürü Nedat Özkan, normalde günlük ortalama 10-15 nikah kıyılan Yüreğir Belediyesi Nikah Dairesi'nde bugüne özel tam 45'e yakın nikah gerçekleştirdiklerini açıkladı. Özkan, "Vatandaşlarımız bu özel tarihe büyük ilgi gösterdi. Biz de onların mutluluğuna ortak olmaktan büyük memnuniyet duyduk" ifadelerini kullandı.

Ahmet Açık, eşi Sıla Yıldırım ile nikah kıydıklarını belirterek, "Bugün aynı zamanda Sıla'nın doğum günü. Bu tarihi seçtik çünkü en büyük hediye bana eşim" diye konuştu.

Seda Çavdır ile evlenen Ahmet Sait Çavdır ise "Aylar öncesinden özellikle 05.05.2025 tarihini seçtik; bu özel günde anılar biriksin, unutulmaz olsun istedik" dedi.

Haber: Yusuf YILDIZ-Kamera: Gülşah ÖZGEN/ADANA,

Kaynak: DHA

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