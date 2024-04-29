Paramatorda video çeken YouTuber Anthony Vella, 25 metre yükseklikten düştü

Yaşam

Binlerce takipçisinin olduğu YouTube kanalında paramator ile uçtuğu anları yayınlayan fenomen Anthony Wella, son uçuşunda talihsiz bir kaza yaşadı.

HASTANEDEN VİDEO PAYLAŞTI

Uçuş yaptığı anları takipçileriyle paylaşmak için kayda alan YouTuber, paramotorunun beklenmedik bir arıza yaparak sarsılmasıyla 25 metre yükseklikten yere çakıldı. Telefonundaki Siri uygulamasıyla yardım çağıran YouTuber apar topar hastaneye kaldırıldı. Kolundan yaralanan YouTuber, uçuş anını ve hastanedeki görüntülerini yayınlamayı ihmal etmedi. Sağlık durumu iyi olan genç fenomenin görüntüsü ise sevenlerini korkuttu.