Paramatorda video çeken YouTuber Anthony Vella, 25 metre yükseklikten düştü - Son Dakika
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Yaşam

Paramatorda video çeken YouTuber Anthony Vella, 25 metre yükseklikten düştü

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Binlerce takipçisi olan YouTube fenomeni Anthony Wella, paramotor ile yaptığı uçuşta beklenmedik bir arıza sonucu 25 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

29.04.2024 09:31  Güncelleme: 09:40
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Binlerce takipçisinin olduğu YouTube kanalında paramator ile uçtuğu anları yayınlayan fenomen Anthony Wella, son uçuşunda talihsiz bir kaza yaşadı.

HASTANEDEN VİDEO PAYLAŞTI

Uçuş yaptığı anları takipçileriyle paylaşmak için kayda alan YouTuber, paramotorunun beklenmedik bir arıza yaparak sarsılmasıyla 25 metre yükseklikten yere çakıldı. Telefonundaki Siri uygulamasıyla yardım çağıran YouTuber apar topar hastaneye kaldırıldı. Kolundan yaralanan YouTuber, uçuş anını ve hastanedeki görüntülerini yayınlamayı ihmal etmedi. Sağlık durumu iyi olan genç fenomenin görüntüsü ise sevenlerini korkuttu.

Paramatorda video çeken YouTuber Anthony Vella, 25 metre yükseklikten yere çakıldı
Paramatorda video çeken YouTuber Anthony Vella, 25 metre yükseklikten yere çakıldı

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Son Dakika Yaşam Paramatorda video çeken YouTuber Anthony Vella, 25 metre yükseklikten düştü - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • HCS SONAT: wceli gelmemiş 25 metreden düşüyor ama ölmüyor 1 3 Yanıtla

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SON DAKİKA: Paramatorda video çeken YouTuber Anthony Vella, 25 metre yükseklikten düştü - Son Dakika
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