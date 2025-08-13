Pilot: Gerekirse Büyükçekmece Gölü'ne iniş yapacağım - Son Dakika
Yaşam

Pilot: Gerekirse Büyükçekmece Gölü'ne iniş yapacağım

Pilot: Gerekirse Büyükçekmece Gölü\'ne iniş yapacağım
13.08.2025 10:34
Antalya'dan kalkan bir uçak, Marmara Denizi üzerinde seyir halindeyken ön dikmesinde arıza yaşadı. Acil iniş yapacağını bildiren pilot, Hezarfen Havalimanı'na iniş yapmayı planladığını ve gerekirse Büyükçekmece Gölü'ne de iniş yapabileceğini belirtti. Atatürk Havalimanı ve Hezarfen Havalimanı üzerinde tur atan uçak için itfaiye ve ARFF ekipleri hazır bekletildi. Uçak, Hezarfen Havalimanı'na saat 12.30'da sorunsuz iniş gerçekleştirdi.

ANTALYA'dan kalkan uçağın ön dikmesinde arıza meydana geldi. Uçağı, Hezarfen Havalimanı'na indiren pilotla kule arasındaki telsiz konuşmaları kaydedildi. Konuşmalar sırasında pilotun "Gerekirse Büyükçemece Gölü'ne iniş yapacağım" sözleri kayıtlara yansıdı.

Antalya'dan kalkış yapan uçak Marmara Denizi üzerinde seyir halindeyken, Öğle saatlerinde, ön dikmesinde arıza meydana geldi. Hava Trafik Kontrolörü ile irtibata geçen uçağın pilotu acil iniş yapacağını bildirdi. Pilot, Hazerfen Havalimanı'na iniş yapmak istediğini gerekirse Büyükçekmece Gölü'ne de iniş yapabileceğini söyledi. Atatürk Havalimanı ve Hezarfen Havalimanı üzerinde tur atan uçak için itfaiye ve ARFF ekipleri hazır bekletildi. Uçak Hezarfen Havalimanı'na saat 12.30'da inişini sorunsuz gerçekleştirirken olumsuz bir durum yaşanmadı. Pilotla kule arasındaki telsiz konuşmaları kayıt altına alındı.

'MONİTÖRDE SORUN ALGILIYORUM'

Pilot: Efendim mümkünse Hezarfen'e divert etmek istiyorum. İniş takımlarıyla ilgili monitörde bir sorun algılıyorum. Gerekirse Büyükçekmece Gölü'ne iniş yapacağım

Kule: Anlaşıldı efendim 05 pist başından Güney kuzey yönüne kat ediş serbest. Yaklaşma ile de koordinesini yapacağım. Hezarfen'e inişiniz tahmini kaç olur

Pilot: 1500 feet olacak tahmini 10 dakika

Kule: Şuan acil bir durum var mı ?

Pilot: Yok efendim ön iniş takımı monitör edemiyorum bağlantı sorunu olabilir. Gerekirse Büyükçekmece Gölü'ne iniş yapabilirim. Hezarfen'e divert etmek istiyorum.

Kaynak: DHA

Pilot: Gerekirse Büyükçekmece Gölü'ne iniş yapacağım

10:19
Osmaniye'de yangına müdahale eden arazöz devrildi: 1 işçi şehit
Osmaniye'de yangına müdahale eden arazöz devrildi: 1 işçi şehit
09:55
Kendi inşaatını denetlerken yaşamını yitirdi
Kendi inşaatını denetlerken yaşamını yitirdi
08:30
Suriye'de tansiyon yüksek SDG'ye askeri operasyon hazırlığı başladı
Suriye'de tansiyon yüksek! SDG'ye askeri operasyon hazırlığı başladı
14:23
Neşet Ertaş'ın kardeşi zor durumda Turnelerden sokaklara
Neşet Ertaş'ın kardeşi zor durumda! Turnelerden sokaklara
14:12
Hükümetin memur ve emekliye yaptığı ilk zam teklifi belli oldu
Hükümetin memur ve emekliye yaptığı ilk zam teklifi belli oldu
14:10
Yakaladığı yılana önce elleriyle su içirdi sonra okşayıp öptü
Yakaladığı yılana önce elleriyle su içirdi sonra okşayıp öptü
13:57
Yolcu trenle peron arasında sıkıştı Acı çığlıkları istasyonu metroyu inletti
Yolcu trenle peron arasında sıkıştı! Acı çığlıkları istasyonu metroyu inletti
13:51
İclal Aydın'ı yıkan acı haber
İclal Aydın'ı yıkan acı haber
13:45
"Deprem olmaz" denilen il için uykuları kaçıracak uyarı Uzmanı büyüklük bile verdi
"Deprem olmaz" denilen il için uykuları kaçıracak uyarı! Uzmanı büyüklük bile verdi
13:31
İlçede göz gözü görmüyor Cudi ve Gabar dağları kayboldu
İlçede göz gözü görmüyor! Cudi ve Gabar dağları kayboldu
13:29
Yangında evleri küle dönen vatandaşlar konuştu: Herkesin yüzüne alev topu vuruyordu
Yangında evleri küle dönen vatandaşlar konuştu: Herkesin yüzüne alev topu vuruyordu
13:16
Ali Koç'tan tatil eleştirilerine yanıt: Geziyorum tozuyorum yazın ya
Ali Koç'tan tatil eleştirilerine yanıt: Geziyorum tozuyorum yazın ya
13:12
Metroda kadınların fotoğrafını çeken şahıs yakalanınca telefonu kırdı
Metroda kadınların fotoğrafını çeken şahıs yakalanınca telefonu kırdı
SON DAKİKA: Pilot: Gerekirse Büyükçekmece Gölü'ne iniş yapacağım - Son Dakika
