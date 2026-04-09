Polisten Atike'ye Doğum Günü Sürprizi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Polisten Atike'ye Doğum Günü Sürprizi

09.04.2026 13:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nazilli'de polis, zihinsel engelli Atike'nin doğum gününü sürprizle kutladı, mutluluğu yüzünden belliydi.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde polis ekipleri, Polis Haftası kapsamında zihinsel engelli Atike Gür'e (15) sürpriz yapıp, doğum gününü kutladı.

Arslanlı Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Atike Gür'ün evine sirenlerle gelen trafik polisleri, getirdikleri pasta ile "İyi ki doğdun Atike" diyerek doğum gününü kutladı. Büyük mutluluk yaşayan Gür, başta İlçe Trafik Amiri Semih Kırbaş olmak üzere polis ekiplerine sarılarak, "Polisleri çok seviyorum, büyüyünce ben de polis olacağım" dedi. Evde yapılan kutlamanın ardından polis aracına binen Atike Gür, megafondan "Bugün benim doğum günüm, Polis Haftanız kutlu olsun" diyerek anons yaptı. Polis aracıyla Nazilli sokaklarında bir süre tur atan Atike'nin mutluluğu yüzüne yansıdı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Doğum Günü, Nazilli, Polis, Yaşam, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 14:47:39. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.