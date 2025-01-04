Prestij Ödülleri Gecesi\'nde Özkan Karakuşoğlu\'ndan çifte ödül heyecanı

Yaşam

Ferit Evgi ve Şeyhmus Güler organizatörlüğünde düzenlenen 2024 Türkiye Prestij Ödülleri, görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Modada 40.yıl anısına meslek başarı ödülünü kazanan isim Özkan Karakuşoğlu oldu. Karakuşoğlu, "Bugün iki tane ödül aldım. Bugün ikinci torunum 4 saat önce dünyaya geldi. O da benim için ikinci ödül oldu" dedi.

MESLEK BAŞARI ÖDÜLÜNÜ MODACI ÖZKAN KARAKUŞOĞLU ALDI

Ferit Evgi ve Şeyhmus Güler organizatörlüğünde düzenlenen 2024 Türkiye Prestij Ödülleri, görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Tören, Double Tree By Hilton Piyalepaşa otelde gerçekleşti. Türkiye'nin en prestijli isimlerinin ödüllendirildiği gece, sanat, medya, spor, siyaset ve iş dünyasının seçkin isimlerine ev sahipliği yaptı. Gecenin sunuculuğunu Tuğba Özay ve Gökay Kalaycıoğlu üstlendi. Türkiye'nin en prestijli isimlerinin ağırlandığı bu gecede meslek başarı ödülünü kazanan isim Özkan Karakuşoğlu oldu.

"TORUNUM 4 SAAT ÖNCE DÜNYAYA GELDİ, BUGÜN İKİ ÖDÜL ALMIŞ OLDUM"

Ödülünü almak için sahneye çıkan Özkan Karakuşoğlu, "Dünyanın en nadide çiçekleri olan değerli hanımefendilere 40 yıldır hizmet vermekteyim ve bu güzel ortamda bu değerli insanların arasında bu ödülü bana layık gören Prestij ailesine canı gönülden teşekkür ediyorum. Bugün iki tane ödül aldım. Bugün ikinci torunum 4 saat önce dünyaya geldi. O da benim için ikinci ödül oldu." ifadelerini kullandı.