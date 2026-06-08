Hakkari\'de ölü bulunan kadının eşi gözaltına alındı

Hakkari'de 45 yaşındaki Hamide Çiftçi'nin bodrum katında ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada aranan eşi L.Ç. gözaltına alındı.
Bağlar Mahallesi'nde 5 çocuk annesi Hamide Çiftçi'nin sabah saatlerinde ikamet ettiği binanın bodrum katında ölü bulunmasının ardından soruşturma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu, kadının olayın şüphelisi olarak aranan eşi L.Ç, gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Bağlar Mahallesi'ndeki afet konutlarında yaşayan Hamide Çiftçi'den bir süre haber alamayan yakınları, Emniyet Müdürlüğüne ihbarda bulunmuş, yaptıkları arama sonucu sabah saatlerinde kadını binanın bodrum katında hareketsiz yatarken görmüştü.
Olay yerine sevk edilen ekiplerce yapılan incelemede Çiftçi'nin öldüğü belirlenmişti.
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