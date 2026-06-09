Alkollü Sürücü Yalan Söyledi, Cezası 340 Bin Lira - Son Dakika
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Alkollü Sürücü Yalan Söyledi, Cezası 340 Bin Lira

Alkollü Sürücü Yalan Söyledi, Cezası 340 Bin Lira
09.06.2026 00:08
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Nevşehir'de 5. kez alkollü direksiyon başına geçen sürücü, yalan söyleyerek vatandaşı suçladı.

Nevşehir'de 5'inci kez alkollü olarak direksiyon başına geçen sürücü kaza yaptı. Kazanın ardından aracı kendisinin kullanmadığını öne süren sürücü, yardım etmek için olay yerine gelen bir vatandaşı işaret ederek "Aracı o kullanıyordu" dedi. Yapılan incelemeler sonucu sürücünün yalanı ortaya çıkarken, 3.35 promil alkollü olan sürücüye yaklaşık 340 bin lira para cezası uygulandı.

Kaza, Esentepe Mahallesi Ürgüp Caddesi üzerindeki Polis Evi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Önder Ö. yönetimindeki 07 BVM 924 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki bordür taşlarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç yol ortasında kaldı. Kazanın ardından aracını bulunduğu yerden hareket ettiremeyen sürücü, olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan sürücü, aracı kendisinin kullanmadığını iddia ederek, kazayı görüp yardım için evinden gelen bir vatandaşı gösterip sürücünün o olduğunu öne sürdü. Polis ekiplerinin yaptığı alkol kontrolünde Önder Ö.'nün 3.35 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye daha önce de 4 kez alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldığı ve ehliyetine el konulduğu öğrenildi. Bunun üzerine çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kazaya karışan aracı kullanan kişinin Önder Ö. olduğunu tespit etti. Yapılan işlemlerin ardından sürücüye ehliyetsiz ve 5'inci kez alkollü araç kullanmaktan yaklaşık 340 bin lira idari para cezası uygulanırken, otomobil de trafikten men edildi. Gözaltına alınan sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Nevşehir, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alkollü Sürücü Yalan Söyledi, Cezası 340 Bin Lira - Son Dakika

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