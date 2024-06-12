Prof. Dr. Ali Ayhan, Anamur'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

Yaşam

HAYATINI kaybeden Prof. Dr. Ali Ayhan, memleketi Mersin'in Anamur ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Özel bir üniversite hastanesinde Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilin Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Ayhan, 84 yaşında yaşama gözlerini yumdu. Ayhan, memleketi Anamur'da ikindi namazıma müteakiben toprağa verildi. Ayhan'ı son yolcuğuna çalıştığı üniversitenin kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal, Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, mesai arkadaşları ve öğrencileri uğurladı.