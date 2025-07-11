Raylara düşen kediyi kurtarmak için treni durdurdu, raylara indi

İstanbul Bakırköy'de raylara düşen kediyi görerek treni durduran ve kediyi kurtarmak için raylara inen makinist, vatandaşlar tarafından alkışlanırken; o anlar kameralara yansıdı.
İstanbul Bakırköy'de Marmaray ile seyir halinde olan bir makinist, raylarda kedi olduğunu görünce treni durdurarak raylara indi.
Kediyi raylardan çıkararak güvenli alana taşıyan makinist vatandaşlar tarafından alkışlandı. O anlar ise kameralara yansıdı.
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