Rize\'de Arı Sokması Sonucu Genç Adam Hayatını Kaybetti

RİZE'de köyde yürürken arının sokması sonucu rahatsızlanan Hüseyin Gündoğdu (34), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay bugün öğleden sonra merkeze bağlı Pazarköy köyünde meydana geldi. Hüseyin Gündoğdu'yu, köyde yürürken arı soktu. Fenalaşan Gündoğdu telefonla arkadaşından yardım istedi. Gündoğdu, ihbar üzerine köye gelen sağlık ekipleri tarafından Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Hüseyin Gündoğdu hayatını kaybetti. Jandarma konuyla ilgili soruşturma başlattı.
