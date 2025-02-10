Safranbolu'daki Tarihi Konaklar Karla Kaplandı - Son Dakika
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Yaşam

Safranbolu'daki Tarihi Konaklar Karla Kaplandı

Safranbolu\'daki Tarihi Konaklar Karla Kaplandı

Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası olan Safranbolu'da gece başlayan kar yağışı, tarihi konakları beyaza bürüdü. Osmanlı mimarisi ile dikkat çeken konaklar, kış mevsiminde de ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

10.02.2025 11:17  Güncelleme: 11:20
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KARABÜK'te gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışıyla birlikte Safranbolu ilçesinde bulunan tarihi konaklar beyaza büründü.

Karabük'ün UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ilçesi Safranbolu'da tarihi çarşı bölgesinde bulunan konaklar kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. Safranbolu'nun sembolü olan tarihi konakların çatıları karla kaplandı. Osmanlı'dan kalma mimarisi ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken tarihi konaklar kar yağışıyla birlikte güzel manzaralar oluşturdu. Kış mevsiminde de ziyaretçilerini ağırlayan Safranbolu, tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle her mevsim ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Safranbolu'daki Tarihi Konaklar Karla Kaplandı - Son Dakika

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