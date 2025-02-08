Ladik ilçesinde kar yağışı etkili olurken, Koğa Mahallesi Ulubatlı Hasan Sokak'ta çocuklar karın tadını çıkardı. 'Muhtar yokuşu' adını verdikleri yolda kızaklarla kayan çocuklar doyasına eğlendi. Kızaklı eğlence kameralara yansırken, büyükler de çocuklar izleyici olarak eşlik etti. 'Muhtar yokuşu' adını verdikleri yolda her sene kaydıklarını belirten çocuklar, eğlenceli vakit geçirdiklerini söyledi.
Son Dakika › Yaşam › Samsun Ladik'te Kar Eğlencesi: Çocuklar Kızaklarla Kaydı - Son Dakika
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