Şehit Çocuğunun Doğum Günü Sürprizi

16.08.2025 14:49
ŞIRNAK Valiliği himayelerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından başlatılan proje kapsamında şehit çocuklarının doğum günleri kutlanıyor. Proje kapsamında, Pençe/Kaplan Operasyonu'nda şehit olan Güvenlik Korucusu Mustafa Enç'in 10 yaşına giren oğlu Renas Enç için doğum günü sürprizi yapıldı.

Proje çerçevesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya, İl Müdür Yardımcısı Kamil Bayar ve kurum personeli, 2023 yılında Kuzey Irak'ın Kumar Tepe mevkisinde şehit olan Güvenlik Korucusu Mustafa Enç'in Uludere ilçesi Gülyazı köyünde yaşayan ailesini ziyaret etti. Şehidin 10 yaşına giren oğlu Renas Enç için sürpriz doğum günü kutlaması hazırlandı. Hazırlanan doğum günü pastası mumlarla süslenirken, Renas Enç pastanın üzerindeki mumları üfleyerek söndürdü. İl Müdürü Kaya, kestiği pastadan Renas'a ikramda bulunup çeşitli hediyeler verdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya, "Valiliğimiz himayelerinde il müdürlüğümüzün koordinasyonunda 2025 yılı içerisinde yürütülen proje kapsamında şehit ve gazi çocuklarımızın doğum günlerini kutluyoruz. Bugün de şehidimiz Mustafa Enç'in evindeyiz. Çocuklarımızın mutluluğunu görmek bizleri de memnun etti. Şehitlerimizin geride bıraktığı aileleri ve çocukları bize emanettir. Bu proje kapsamında doğum günlerini sürprizlerle kutlamaya devam edeceğiz" dedi.Renas Enç, "Bugün doğum günüm. 10 yaşına girdim. Ablalarım doğum günümü kutladılar, teşekkür ediyorum" diye konuştu.Şehit Mustafa Enç'in eşi Cahide Enç ise, "Bugün oğlumun doğum günüydü. Buraya gelmenizden çok mutlu olduk. Allah sizlerden razı olsun. Sevincimize ortak oldular" dedi.

Kaynak: DHA

