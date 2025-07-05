Seine Nehri 100 Yıl Sonra Yeniden Açıldı

PARİS'teki Seine Nehri, 100 yıl aradan sonra yeniden halkın kullanımına açıldı. Paris 2024 Olimpiyatları için temizlenen nehirde, üç farklı noktada yüzme alanları oluşturuldu.

Paris'in simgelerinden Seine Nehri, 1923'ten beri süren yüzme yasağının ardından yeniden halkın kullanımına açıldı. Nehirdeki yüzme yasağı, su kirliliği nedeniyle sağlık riskleri gerekçesiyle uygulanmaktayken, Paris 2024 Olimpiyatları öncesi nehrin suyu özel olarak temizlendi ve triatlon, açık su yüzme ile paratriatlon yarışlarına ev sahipliği yaptı.

Seine Nehri'nde Eyfel Kulesi yakınları, Notre Dame Katedrali çevresi ve Paris'in doğusu olmak üzere üç farklı nokta halka açık yüzme alanı oluşturuldu. Bu alanlarda soyunma kabinleri ve duşlar bulunuyor. Her bir alanın aynı anda yaklaşık 300 kişiye hizmet verebilecek kapasitede olduğu, ağustos sonuna kadar belirli saatlerde ücretsiz olarak halka açık olacağı kaydedildi. Nehre giriş için yaş sınırı ise bölgeye göre 10 veya 14 yaş olarak belirlendi. Güvenlik için her alanda cankurtaranların da görev yapacağı bildirildi.