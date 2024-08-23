Sezgin Baran Korkmaz'ın şirin görünme çabası! Narin için 1 milyon lira vadetti - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

Sezgin Baran Korkmaz'ın şirin görünme çabası! Narin için 1 milyon lira vadetti

Geniş Video İzle

Diyarbakır'da kendisinden 2 gündür haber alınamayan Narin Güran'ı arama çalışmaları sürerken firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Korkmaz, Narin'i bulan kişiye 1 milyon TL para ödülü vereceğini açıkladı.

23.08.2024 14:18  Güncelleme: 14:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kara para aklama suçlamasıyla Avusturya'da yakalanıp iade edildiği ABD'de tahliye edilen Sezgin Baran Korkmaz, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'tan beri kendisinden haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran için 1 milyon TL para ödülü vereceğini açıkladı.

"LÜTFEN GÖZÜNÜZÜ DÖRT AÇIN"

Konuyla ilgili X hesabından bir paylaşım yapan Korkmaz, "Narin'in bulunmasına veya yerini bildiren kişiye 1 milyon Türk lirası hediye edeceğim. Lütfen gözünüzü dört açın resme bakın" ifadelerine yer verdi.

İşte Sezgin Baran Korkmaz'ın o paylaşımı;

Sezgin Baran Korkmaz'ın kendini şirin gösterme çabası! Narin için 1 milyon lira vadetti
Sezgin Baran Korkmaz\'ın şirin görünme çabası! Narin için 1 milyon lira vadetti

Sezgin Baran Korkmaz, Diyarbakır, Toplum, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Sezgin Baran Korkmaz'ın şirin görünme çabası! Narin için 1 milyon lira vadetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Yaman Auto: Kara parayla mı ? 9 7 Yanıtla
    Ümit Atılgan: ne farkeder 0 0
  • Ahmed Mehmed: Ona buna para dağıtacağına memlekete dönsün 8 8 Yanıtla
    Ümit Atılgan: ne yapacak memlekette durum belli. gelince başı göğe mı erecek 0 0
  • Necmi Güner: Teşekkür ederiz baran korkmaz 4 3 Yanıtla
  • Galatasaray Spor kulübü: Sezgin baran korkmazı görene ben 2 milyon Türk Lirası hediye ediyorum 3 1 Yanıtla
    Ümit Atılgan: ben gördüm 0 0

00:54 SPK’dan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’in “istifa“ iddiasına inceleme SPK'dan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in "istifa" iddiasına inceleme
00:34 Almanya’nın Solingen kentinde festivale bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var Almanya'nın Solingen kentinde festivale bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var
22:46 İletişim Başkanlığı paylaştı İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler İletişim Başkanlığı paylaştı! İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler
21:26 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil
19:49 İsrail savaş uçakları Lübnan’ı vurdu Çok sayıda ölü var İsrail savaş uçakları Lübnan'ı vurdu! Çok sayıda ölü var
10:53 Nepal’de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu 14 kişi öldü Nepal'de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu! 14 kişi öldü
10:48 Bomba iddia Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek Bomba iddia! Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek
10:31 Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı! 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi
10:29 Maça damga vurmuştu Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray’a neden penaltı verdiğini açıkladı Maça damga vurmuştu! Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray'a neden penaltı verdiğini açıkladı
10:24 Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti
10:02 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2024 03:05:47. #1.13#
SON DAKİKA: Sezgin Baran Korkmaz'ın şirin görünme çabası! Narin için 1 milyon lira vadetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement