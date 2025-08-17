Sıradışı Taşınma Yöntemi

BURSA'da üniversite eğitimini tamamlayan Besim Bora Baş (26), memleketi Karaman'a dönüş hazırlığı yaparken, ilginç bir taşınma yöntemi buldu. Dağcılıkla ilgilenen Baş, kapıdan geçmeyen eşyaları, kurduğu özel düzenekle 3'üncü kattan kamyonete taşıdı. Baş, evine de halat üzerinde gitar çalıp şarkı söyleyerek veda etti.

Bursa Uludağ Üniversitesi İznik Meslek Yüksekokulu Seyahat- Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümü'nden mezun olan Besim Bora Baş, memleketi Karaman'a dönmek için taşınma hazırlıklarına başladı. 3 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede oturan Baş, eşyalarını taşımak için alışılagelmişin dışında bir yöntem kullandı. Kapıdan çıkmayan eşyalarını balkondan indirmeye karar veren Baş, aldığı dağcılık eğitimini nakliyede kullandı. Balkon ile kapısının önünde bekleyen kamyonet arasında düzenek kuran Baş, eşyalarını dinamik ip yardımıyla kamyonetin kasasına taşıdı.

EVİNE ŞARKIYLA VEDA ETTİ

Besim Bora Baş, kendisi de eşyalarını taşıdığı yöntemi kullanarak aşağı indi. Emniyet kemerini takıp, gitar çalarak şarkı söyleyip 3'üncü kattan aşağı inen ve halat üzerinde öğrencilik yıllarının geçtiği eve veda eden Baş'ı, komşuları ilgiyle izleyip, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

'GÜZEL BİR HEYECANDI'

Sıra dışı bir yolla İznik'e ve komşularına veda etmek istediğini söyleyen Baş, "Dağcılıkla ilgileniyoruz ve ipli erişim teknikeriyim aynı zamanda. Uluslararası bir sertifikaya sahibim. Yatakların kapıdan geçmeyeceğini bildiğimiz için halat sistemi kurup, aşağıya halatla indirdik. Araca o şekilde yükledik. Ara ara balkonda müzik yapıyordum, veda etmek adına ful body kemerimi giydim ve halatla aşağı iniş yaptım. Tam orta noktada mahalleye bir şarkı söyledim. Büyük ihtimalle daha önce böyle bir şeyle karşılaşmamışlardı. Tepkileri güzeldi, video kaydı alanlar oldu, alkış tutanlar oldu. Komşularımızdan gözleri dolanlar oldu Bu da bana güzel hissettirdi. Bizim için de güzel bir heyecandı" diye konuştu.