Şirin Irmak Sokak Restore Edildi - Son Dakika
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Yaşam

Şirin Irmak Sokak Restore Edildi

Şirin Irmak Sokak Restore Edildi
08.07.2025 11:32
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Akşehir'de 66. Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında restore edilen Şirin Irmak Sokak’ta su yeniden akmaya başladı.

Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği'nin 66'ncısı devam ediyor. Şenlik kapsamında Şirin Irmak Sokak, Akşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalarla restore edildi. REstorasyon sonrası sokakta su yeniden akmaya başladı.

Kızılca ve Çay mahallelerini birbirine bağlayan Şirin Irmak Sokak, Akşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalarla, Onur Grup'un destek sponsorluğu ile restore edildi. Sokağın açılışı, şenlik coşkusunun tam ortasında, duygusal ve nostaljik bir atmosfer eşliğinde gerçekleştirildi.bu yıl, projeyle, sokakta su yeniden akmaya başladı.

SU YENİDEN AKTI, ANILAR CANLANDI

Şirin Irmak, 1980'li yılların ardından betonla örtülmüş, zamanın tozuna karışmıştı. Ancak bu yıl, projeyle, sokakta su yeniden akmaya başladı. Dış cephe yenilemeleri, nostaljik detaylarla donatılmış aydınlatmalar ve sokak mobilyalarıyla alan, tarihi dokusuna uygun şekilde yeniden düzenlendi.

Açılışta çocuklar suyla oynarken; mahalle sakinleri sohbet etti, gençler bol bol fotoğraf çekti. Her yaştan ziyaretçi, sokağın sıcak ruhuna ortak oldu.

KÖKSAL: ŞİRİN IRMAK, BU ŞENLİĞİN EN GÜZEL HİKAYELERİNDEN BİRİ

Açılışta konuşan Akşehir Belediye Başkanı Dr. Ahmet Nuri Köksal, bu çalışmanın sadece bir fiziksel düzenleme olmadığını, Akşehir'in ruhunu yansıtan çok özel bir anı olduğunu vurguladı:

"Bayram tadında geçen bu şenliğin içinde, Şirinırmak gibi bir hatırayı yeniden canlandırmak istedik. 1999-2004 yıllarında verdiğim ama gerçekleştiremediğim bir sözdü bu. Bugün burada, yaklaşık 20 yıl sonra bu sözü yerine getirmenin gururunu yaşıyorum. Şirinırmak sadece bir sokak değil; Akşehir'in kalbinde yer eden, suyla, sohbetle, çocuk kahkahalarıyla hayat bulan bir değer."

Açılış töreninin ardından alanda nostaljik bir atmosfer oluştu. Belediye tarafından hazırlanan özel detaylar sayesinde, misafirler geçmişe kısa bir yolculuk yaptı. Etkinliğin sonunda Başkan Köksal, alandan atlı faytona binerek ayrıldı.

Kaynak: DHA

Nasreddin Hoca, Son Dakika

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