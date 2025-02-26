Sivas'taki şelalede doğru açıyı bulan aslanı görüyor - Son Dakika
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Yaşam

Sivas'taki şelalede doğru açıyı bulan aslanı görüyor

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Doğanşar ilçesi sınırları içerisindeki Dipsizgöl Şelalesi'nin belli bir noktasındaki kayalıklardan oluşan bölüm, belli bir açıdan bakıldığında 'aslan' görseline dönüşüyor. Bu yönüyle de dikkat çeken şelale, kışın da ziyaretçilerin gözdesi oluyor.

26.02.2025 17:20  Güncelleme: 17:50
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Sivas'ın Doğanşar ilçesi sınırları içerisinde yer alan ve yakın zamanda 'tabiat parkı' olarak ilan edilen Dipsizgöl Şelalesi, soğuk havaların etkisi ile buz tuttu.

Sivas'taki şelalede doğru açıyı bulan aslanı görüyor

Kent merkezine 82, Doğanşar ilçesine 16 kilometre uzaklıkta bulunan Dipsizgöl Şelalesi, her mevsim ayrı güzelliği ile ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Suyun yaklaşık 50 metre yükseklikten ince bir çizgi halinde savrularak dökülmesiyle oluşan şelale, ilkbaharda mavi ve yeşil renkleri ile kendine hayran bırakırken, sonbaharda ağaçların sarı ve kızıl tonlara dönüşmesi ile tüm pastel renkleri harmanlıyor. Yamaçtan yaklaşık 100 metrelik metal merdiven ile inilen şelalede, suyun aktığı bölümlerde sarkıt oluşumları yer alıyor.

Sivas'taki şelalede doğru açıyı bulan aslanı görüyor

KIŞIN DA ZİYARETÇİLERİN GÖZDESİ

41,31 hektarlık bir alanı kapsayan alanda yer alan şelale, zengin orman ekosistemi, peyzaj güzellikleri ve jeolojik yapısıyla doğaseverlere keşfedilecek alan sunuyor. Kent genelinde soğuk hava etkili olurken, Dipsizgöl Şelalesi'nin bazı bölümleri buzla kaplandı. Buz sarkıtlarıyla birlikte şelalede görsel güzellik oluştu.

Sivas'taki şelalede doğru açıyı bulan aslanı görüyor

Kış aylarında üzerindeki bitki örtüsünün yapraklarını dökmesiyle şelalenin kayalıklardan oluşan bir bölümü, belli bir açıdan bakıldığında 'aslan' görseline dönüşüyor. Bu yönüyle de dikkat çeken şelale, kışın da ziyaretçilerin gözdesi oluyor.

Sivas\'taki şelalede doğru açıyı bulan aslanı görüyor
Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Sivas'taki şelalede doğru açıyı bulan aslanı görüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ozan Demir:
    Kangal olmasın o 5 1 Yanıtla
  • Osman Koca:
    iyi kangala benzetmemişler 3 1 Yanıtla
  • Ahmet Özdoğan:
    keşke haber yapmasaydınız defineciler o aslandan geriye birşey koymaz dağı delerler:) 3 0 Yanıtla
  • Alper Elma:
    yaşlı aslan 1 0 Yanıtla
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