Sivas'ta ilginç bir olay yaşandı. Yokuş aşağı park edilmiş bir otomobil, bilinmeyen bir nedenle aniden geri geri gitmeye başladı. Aracın hareket ettiğini gören araç sahibi büyük şaşkınlık yaşadı. O anları kayda alan vatandaşın videosu kısa sürede sosyal medyada viral oldu.
Gönderinin altına "Manyetik alan. Çoğu yerde var halen neye şaşırıyorsun?", "Dağların ve bitki örtüsünün yapısı insanı yanıltabilir; aslında yol rampa aşağı değil, rampa yukarıdır. Bu durum tamamen bir göz yanılmasıdır", "Yokuş yukarı gibi geldi bana", "90'lı yıllarda vardı böyle videolar" şeklinde yorumlar yapıldı.
Son Dakika › Yaşam › Sivaslı vatandaşı hayrete düşüren olay: Bu nasıl olabilir? - Son Dakika
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