SKUT'tan Özel Öğrencilere Afet Eğitimi

SUDA Arama Kurtarma Derneği (SKUT), Engelliler Haftası kapsamında Kepez Özel Eğitim Meslek Lisesi'nde afet farkındalık eğitimi düzenledi. 55 özel öğrencinin katıldığı etkinlikte, hem teorik hem uygulamalı eğitim verildi. Etkinlikte SKUT'un arama kurtarma köpeği Zeyna da gösteri yaptı.

Engelliler Haftası kapsamında Kepez Özel Eğitim Meslek Lisesi'nde özel öğrencilere afet farkındalığı eğitimi veren SKUT ekipleri, hem deprem tatbikatı gerçekleştirdi hem de arama kurtarma köpeği Zeyna'nın gösterisiyle öğrencilerle bir araya geldi. Programda, SKUT ekipleri önce konferans salonunda deprem anında yapılması gerekenlerle ilgili sunum yaptı. Ardından öğrencilerin de katılımıyla deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Eğitimde ayrıca suda boğulma durumlarında yapılması gerekenler anlatıldı.

ZEYNA'DAN ARAMA KURTARMA GÖSTERİSİ

SKUT'un eğitimli arama kurtarma köpeği Zeyna, tatbikat sonunda öğrencilerle buluşarak, gösteri gerçekleştirdi. Öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Zeyna, görev anlarında nasıl çalıştığını sergiledi. Zeyna hakkında bilgi veren SKUT Arama Kurtarma Derneği Başkanı Mustafa Bilyaz, "Arama kurtarma köpeğimiz Zeyna aslında ilk günden bu yana, 8 yıldır bizimle birlikte. Son 2 yıldır da aktif olarak operasyonlarda görev alıyor. Derneğimizde, Zeyna dışında iki arama kurtarma köpeğimiz daha bulunuyor" dedi.

'ONLARA HER ZAMAN ULAŞMAK İSTİYORUZ'

SKUT Arama Kurtarma Derneği Başkanı Mustafa Bilyaz, "Bugün özel öğrencilerimizle çok anlamlı bir etkinliğe imza attık. Onlara depremde ve suda yaşanabilecek tehlikeler karşısında neler yapabileceklerini aktardık. Sadece Engelliler Haftası'nda değil, yılın her döneminde bu tür eğitimlerle onların yanında olmaya çalışıyoruz" dedi. Derneğin faaliyetlerine de değinen Bilyaz, "SKUT olarak hem doğada, hem suda hem de kentsel alanlarda arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyoruz. Antalya'da akredite olmuş ilk ekiplerden biriyiz. Her meslekten 67 gönüllümüzle birlikte 112 çağrılarını değerlendirip can kurtarmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Kepez Özel Eğitim Meslek Lisesi Müdürü Ahmet Nuri Deniz ise "Okulumuza gelerek hem teorik hem de uygulamalı eğitim veren SKUT ekibine teşekkür ederiz. Öğrencilerimiz için çok faydalı bir etkinlik oldu. Özellikle arama kurtarma köpeğinin gösterisi onları çok mutlu etti" dedi.

Haber: Aysu DURSUN- Kamera: Mehmet YILMAZ/ANTALYA, -